Commissione Ue: contro le fake news servono «etichette» sui contenuti AI

La rapida ascesa della tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa, che ha la capacità di produrre testi, immagini e video simili a quelli umani, ha stupito molti e allarmato altri con il suo potenziale di trasformare molti aspetti della vita quotidiana.

L’Europa ha assunto un ruolo guida nel movimento globale per regolamentare l’intelligenza artificiale con il suo AI Act, ma la legislazione necessita ancora dell’approvazione finale e non entrerà in vigore per ancora parecchio tempo.

I funzionari dell’UE temono però di dover agire più rapidamente per tenere il passo con il rapido sviluppo dell’IA generativa.

Deep fake e intelligenza artificiale

Due esempi recenti di deepfake sfatati includono un’immagine apparentemente realistica di Papa Francesco con addosso un piumino bianco e un’immagine di fumo nero fluttuante accanto a un edificio accompagnata dall’affermazione che mostrava un’esplosione vicino al Pentagono.

La famosa immagine fake di papa Francesco con un piumino bianco, generata dall’intelligenza artificiale

Alcuni uomini politici europei hanno persino utilizzato l’intelligenza artificiale per avvertire dei suoi stessi pericoli. Per esempio, la settimana scorsa il primo ministro danese Mette Frederiksen ha utilizzato ChatGPT di OpenAI per generare la prima parte di un discorso tenuto al Parlamento nazionale, dicendo che è stato scritto «con una tale convinzione che pochi di noi crederebbero che dietro ci fosse un chatbot - e non un essere umano».