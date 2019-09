Commissione Ue, ecco la nuova squadra. Von der Leyen: riformare Dublino «Dublino deve essere riformato e ne parleremo con molto impegno. Ciò è uno dei punti fondamentali del nostro programma» ha detto la presidente eletta della commissione europea

«I commissari sono europei e lavorano nell'interesse europeo, vale per tutti». Lo ha ribadito Ursula von der Leyen, nuova presidente della Commissione europea durante il suo intervento di martedì nel corso del quale ha specificato le deleghe attribuite a ciascuno dei 27 commissari. Von der Leye ha anche aggiunto che i commissari «rappresentano la Ue non il loro Paese, sono in prima linea europei e difendono posizioni definite collegialmente, è un principio che vale per tutti».

La presidente, tra le altre cose, ha precisato che sul patto di stabilità le regole e la flessibilità sono già ben chiare, mentre a ribadito sul fronte migranti: «Dobbiamo riformare Dublino, ed è una questione che riguarda la solidarietà, che per definizione non può dipendere da una posizione geografica. Non può essere la base sulla quale un Paese si deve assumersi maggiori responsabilità per esempio rispetto all'arrivo dei migranti». Dunque, ha detto la presidente eletta della commissione europea, «Dublino deve essere riformato e ne parleremo con molto impegno. Ciò è uno dei punti fondamentali del nostro programma».

Presidente eletta

Ursula von der Leyen (Germania).