Commissione Ue, a Gentiloni un portafoglio di peso: Economia o Commercio La nascita di un nuovo governo a Roma, più europeista del precedente, dovrebbe permettere all'Italia di ottenere un portafoglio influente di Beda Romano

A poco meno di due mesi dalla sua elezione a presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen dovrebbe annunciare martedì la composizione del nuovo esecutivo comunitario. Con l'arrivo al potere a Roma di un nuovo governo più europeista, l'Italia dovrebbe poter ottenere un portafoglio influente. Proprio in queste ore il premier Giuseppe Conte ha nominato commissario italiano il suo predecessore Paolo Gentiloni.



Sarà un fine settimana di trattative per completare la distribuzione delle deleghe nella nuova commissione europea. L'entourage della signora von der Leyen rimane molto discreto sulle scelte che si stanno discutendo in queste ore. Proprio venerdì l'ex premier Gentiloni giungerà a Bruxelles per incontrare la nuova presidente della Commissione. Così hanno fatto nei giorni scorsi gli altri commissari.

Come detto, la nascita di un nuovo governo a Roma, più europeista del precedente, dovrebbe permettere all'Italia di ottenere un portafoglio influente. Le voci di questi giorni citano la concorrenza, il commercio e gli affari monetari. La prima possibilità sembra complicata, visto l'interesse della Francia per la stessa delega. Commercio e affari monetari sembrano invece essere più facili da ottenere.



Affidare gli affari monetari a un commissario italiano permetterebbe alla signora von der Leyen di raggiungere due obiettivi. Da un lato, l'esponente politico sarebbe chiamato presumibilmente a fare da sponda per indurre maggiori sforzi italiani nella riduzione del debito pubblico. Dall'altro sarebbe un modo per lanciare un messaggio ai governi più nazionalisti: quando un paese sceglie l'europeismo, è premiato da una delega importante e delicata.