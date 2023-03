Nucleare, Commissione Ue: presenteremo linee guida su mini reattori

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La Commissione europea «comprende» che «oltre ai piani di costruzione dei reattori nucleari convenzionali e ai piani di estensione dei cicli di vita dei reattori esistenti, i Paesi abbiano bisogno anche di linee guida Ue per i piccoli reattori modulari e si aspettino ampi standard Ue. Noi dovremo presentare qualcosa» a riguardo. Lo ha detto la commissaria europea all’Energia, Kadri Simson, in conferenza stampa al termine della riunione con i ministri Ue. «La decisione se il nucleare rappresenterà una quota nei mix energetici nazionali è una decisione nazionale», ha precisato.

L’incontro dei 13 Paesi del gruppo di cooperazione nucleare con la Commissione europea «ha permesso di definire un programma di lavoro sulle nostre priorità: preparazione del settore europeo per gli investimenti in nuovi reattori, modalità di finanziamento, supporto per i piccoli reattori modulari e programma di trasferimento delle competenze», ha aggiunto la ministra francese della Transizione ecologica, Agnès Pannier-Runacher, al termine del Consiglio Energia.