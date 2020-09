Commissioni tributarie: ripresa in ordine sparso e senza udienze a distanza

Per analogo fine, altre commissioni facevano attendere fuori dalle aule, altre ancora fuori dagli uffici, con un addetto che avvisava dell’imminenza dell’udienza. Salvo poi, in alcuni casi, come si è detto, apprendere del rinvio perché l’agenzia delle Entrate non era presente!

Sperando che da oggi buona parte di tali questioni sia stata superata, sotto il profilo organizzativo la maggiore attesa nelle prossime settimane concerne l’effettivo avvio a regime delle udienze.

In tale contesto, è senz’altro singolare che nonostante a differenza di altri processi in quello tributario esista già da quasi due anni una norma ad hoc per le udienze “telematiche”, a oggi ciò ancora non sia possibile.

Si pensi per tutti al processo penale, per il quale nell’arco di pochi giorni a seguito dell’emergenza Covid è stato possibile effettuare udienze in teleconferenza con giudici e parti interessate.

In ambito tributario, invece, già il decreto legge 119/2018 aveva introdotto le udienze a distanza, attraverso sistemi di teleconferenza, rinviando le specifiche tecniche a uno o più provvedimenti.