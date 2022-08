Commodity, una speranza dalla Fao

Cenni di normalizzazione sui mercati dei cereali

Sul mercato internazionale dei cereali, la situazione si è andata rapidamente evolvendo negli ultimi mesi. Grazie ad uno sforzo internazionale congiunto, i prezzi mondiali del grano sono diminuiti a luglio 2022 quasi del 20%, in parte in reazione all’accordo raggiunto tra Ucraina e Russia per sbloccare i principali porti ucraini del Mar Nero, indicando la ripresa delle esportazioni di grano ed altri prodotti. A metà agosto 2022 già 12 navi erano partite dai porti ucraini verso i Paesi del mediterraneo più esposti (Libano, Egitto).

I prezzi internazionali dei cereali grezzi a luglio 2022 sono finalmente in calo dell’11,2% dopo mesi di modeste riduzioni. L’accordo ucraino/russo spiega anche gran parte del -10,7% registrato sul mercato del mais, anche se la disponibilità stagionale dei raccolti nell’emisfero settentrionale e l'incremento della produzione di mais in Argentina rispetto al 2021 hanno contribuito ad alleviare le pressioni inflazionistiche. La debolezza nei mercati del grano e del mais ha spinto al ribasso inoltre i prezzi del sorgo e dell’orzo, rispettivamente del 12,8% e del 12,6%. Infine, anche i prezzi internazionali del riso a luglio sono diminuiti per la prima volta dall’inizio del 2022, influenzati dalla domanda incerta e dall'indebolimento delle valute dei principali Paesi esportatori.

In prospettiva, occorre sottolineare come i prezzi restino comunque del 24,8% al di sopra dei valori di luglio 2021 e questo viene riflesso dagli alti tassi di incremento a 12 mesi ancora osservabili a giugno (vedi Figura 3). Nei prossimi aggiornamenti, anche questo indicatore dovrebbe riflettere la decisa flessione registrata nell'ultimo mese di osservazione.

TASSI DI INCREMENTO A 12 MESI DEI PREZZI DEI CEREALI Loading...

Rispetto a valutazioni pessimistiche di qualche mese fa che calcavano la mano sull'impatto globale del conflitto russo-ucraino, le stime più recenti della FAO vedono una sostanziale tenuta degli stock di riserva dei principali cereali mondiali (vedi Figura 4). Si prevedono modeste contrazioni per gli stock di grani duri e riso (barre blu e gialle), mentre le riserve di grano dovrebbero rimanere grosso modo inalterate (barre gialle). In ogni caso si tratta di movimenti piccoli rispetto alla volatilità standard delle scorte mondiali osservata negli ultimi 10 anni (vedi Figura 4), in special modo durante la stagione 2018-2019.

In dettaglio, negli ultimi mesi la previsione per le scorte di grani duri è stata incrementata di 6 milioni di tonnellate per via di migliori prospettive nella produzione di mais, anche se si prevede ancora un calo dell’1% (3,6 milioni di tonnellate), dovuto a cali di resa in Australia ed alla contrazione di scorte di orzo in Cina per maggiore utilizzo di mangimi animali.