Commozione in Italia, shock a Bruxelles: cordoglio unanime per David Sassoli

Il lutto, la tristezza, il rimpianto di aver perso un amico, un fedele servitore delle istituzioni, un collega gentile oltre che un europeista convinto. In qualche caso, il rispetto di fronte alla scomparsa di un avversario politico sempre leale. C'è tutto questo nel fiume di messaggi di cordoglio che hanno accompagnato il diffondersi della notizia della scomparsa di David Sassoli, europarlamentare esponente di punta del Pd e presidente uscente del Parlamento europeo.

Il ricordo commosso del leader dem Enrico Letta

Tra i primi, particolarmente sentito il ricordo del segretario dem, Enrico Letta, in una commossa intervista al Tg1 Rai. Per lui, Sassoli era “un fratello, un amico”, “un riferimento importantissimo e fondamentale”, che da presidente del Parlamento Ue “ha cambiato la storia europea”, riuscendo durante l’emergenza Covid a tenere aperta l’istituzione da lui guidata “ nel momento più incredibile della storia del nostro continente”. Un esempio “dell’alto valore della politica come massimo impegno di carità. Questo è soprattutto oggi ciò che ci lascia, è durissima per tutti noi immaginare che non ci sia più e di andare avanti”.

Ma commosse sono anche le parole scelte da un altro leader dem, Paolo Gentiloni, attuale commissario Ue e in passato premier italiano. “Aveva il dono della chiarezza, parlava molto chiaramente, teneva ai valori. La sua ossessione di far funzionare il Parlamento europeo non era organizzativa, ci teneva a far sapere che l’Europa è basata sulla democrazia, sul voto dei cittadini, se no non funziona l’Europa”, ha spiegato Gentiloni a a Radio Anch’io ricordando Sassoli. “Aveva una grandissima umanità, una risata esplosiva, contagiosa. Ci siamo fatti un sacco di risate in questi due anni a Bruxelles. Avevamo perso tutti e due le primarie per fare il sindaco di Roma, lui meglio di me, ridevamo di tante cose. Ci mancherà”.

”Un altro ex premier ed ex presidente della Commissione Ue, Romano Prodi, sottolinea il “grande vuoto” che lascia Sassoli, “politico appassionato, leale, intelligente, capace di conciliare due doti difficilmente compatibili in politica: serenità e fermezza nei principi”.



Mattarella: “Ha dato voce alle attese dei cittadini europei”

L’impegno per l’ideale europeo al centro anche del ricordo del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “L’impegno limpido, costante, appassionato” di Sassoli “ha contribuito a rendere l'assemblea di Strasburgo protagonista del dibattito politico in una fase delicatissima, ”. Tra i suoi molti meriti, rievoca Mattarella, anche quello di aver “saputo accompagnare una svolta decisiva per il futuro dell'Europa: dai diritti civili e sociali, al dialogo con gli altri Paesi, a partire dal Mediterraneo. Anche con l'impegno per la Conferenza sul futuro dell'Unione”.