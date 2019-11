Como rilancia il primato mondiale nella seta Nel 2018 il fatturato è salito del 4,1% a circa un miliardo e il 70% della produzione è destinata all’estero. Aziende e istituzioni sempre più impegnate nella formazione dei giovani di Giulia Crivelli

4' di lettura

Il distretto di Como non ha il monopolio italiano di filatura e tessitura della seta e la vocazione tessile di questa zona della Lombardia non riguarda solo la seta. Ma si può dire che il distretto tessile di Como sia un punto di riferimento, in Italia e nel mondo, per questa preziosa e affascinante materia prima naturale e per tutti i tessuti e prodotti finiti legati al know how artigianale e industriale italiano e lombardo in particolare.

In un’intervista rilasciata a luglio a Fashionnetwork.com, Stefano Vitali, presidente dell’Ufficio Italiano Seta, ha ricordato che al distretto di Como è riconducibile circa l’80% della produzione serica europea. Sono circa cento le aziende associate all’Ufficio Italiano Seta (che agisce nell’ambito di Smi-Sistema moda Italia), quasi tutte comasche. Gli addetti sono circa 6mila e il fatturato aggregato si aggira intorno al miliardo di euro, circa il 40% del tessile lariano che, includendo altre fibre come viscosa e poliestere, raggiunge i 2,4 miliardi di euro.

Comparto in crescita

I dati più aggiornati sul distretto sono quelli contenuti nella ventottesima edizione dell’Osservatorio Distretto Tessile di Como, curato dalla Direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo e presentato nel giugno scorso. L’Osservatorio fotografa l’intera filiera italiana, ma restringendo il campo di indagine al distretto comasco, i dati raccolti tramite l’indagine campionaria svolta da Confindustria Moda e dal Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como mostrano un aumento del 4,1% del fatturato 2018 della tessitura serica, rispetto al 2017. Coerentemente con uno scenario internazionale di forte competizione, la crescita del distretto comasco è stata più marcata sul mercato nazionale, rilevava l’Osservatorio. Ricordando che in massima parte i tessuti vengono utilizzati dai confezionisti italiani, per poi essere però destinati ai mercati esteri: si stima che il 70% della produzione comasca vada all’estero, direttamente e indirettamente.

La seta nella tessitura italiana

La filiera tessile italiana è tra le più complete e variegate al mondo e, oltre al serico, comprende i comparti laniero, cotoniero, liniero e a maglia. Il comparto preponderante, sia per fatturato sia per l’export, è da sempre il laniero, come confermato dai dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria moda, pubblicati in luglio, in occasione di Milano Unica, la grande fiera tessile che si tiene due volte all’anno a Milano.

Per il 2018 il laniero ha assorbito il 42,7% del fatturato complessivo; seguono la tessitura cotoniera a quota 18,5%, quella a maglia a quota 17,5%, poi la serica, che incide per il 17,3%, e infine la tessitura liniera, con una quota pari al 3,9%. Il fatturato complessivo del 2018 ha sfiorato gli 8 miliardi (+0,8% sull’anno precedente), il che porta a stimare il fatturato del solo comparto serico a circa 1,4 miliardi, quasi interamente riconducibili al distretto tessile lombardo.