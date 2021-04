Comoda e funzionale, ecco la cinque porte in stile suv

2' di lettura

Una nuova versione della hatchback torinese (costruita in Turchia) mostra una presenza su strada più aggressiva e attraente. La gamma di Fiat Tipo, modello strategico per il marchio che insieme a Panda rappresenta il 58% del totale delle vendite del brand torinese, si amplia con una versione stile suv, battezzata Cross ed è offerta solo a cinque porte (una wagon stile cross country non ci poteva stare però).

Abbiamo provato la nuova versione crossover che sin dal primo sguardo è riconoscibile per un assetto rialzato di circa 4 centimetri, grazie a una nuova taratura delle sospensioni e all’introduzione di una soluzione cerchio-pneumatico già vista su un altro crossover della gamma Fiat, la 500X. Ciò consente anche di avere una posizione di guida più alta e agevola l’ingresso e l’uscita dalla vettura. I cerchi sono disponibili da 16 o 17 pollici. Da notare anche le minigonne e le barre sul tetto, fino presenti solo sulla versione sw.

A bordo, l’insonorizzazione non è un punto forte dell’auto. Sul fronte hi-tech, tra le maggiori novità spicca l’inedito cluster digitale da 7 pollici che sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico. Inoltre, il cluster si abbina all’inedita radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25 pollici, anch’essa (come il cluster strumenti) adottata per la prima volta nel gruppo Fca dalla Nuova 500 e ora disponibile su Tipo. Il sistema Uconnect 5 dispone dei protocolli Apple CarPlay e Android Auto. La gamma motori comprende diverse opzioni, dal diesel 1.6 Multijet, da 95 cv o 130 cv all’inedito benzina Gse 1.0 tre cilindri da 100 cv. Quest’ultimo è stato proprio oggetto della nostra prova. Un powertrain della famiglia FireFly Turbo che ne rappresenta proprio lo stato dell’arte. Una gamma motori davvero efficiente ma della quale al momento non si sa il futuro, ricordiamo infatti che il gruppo Fca a inizio anno si è fuso con Psa dando vita a Stellantis. I francesi contano sulla famiglia PureTech che in bacheca ha già collezionato numerosissimi premi per le sue performance. Ora sarà da vedere come la dirigenza del nuovo gruppo gestirà le diverse eccellenze dei brand.

Tornando alla prova, il FireFly Turbo, abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti (avremmo preferito un sei marce soprattutto da usare in autostrada), si è dimostrato molto brillante. La potenza massima è di 74KW (100 cv) mentre la coppia massima è di 190Nm già a 1500 giri. La velocità massima è di 183 km/h e lo 0-100 km/h viene coperto in 12,2 secondi. Il prezzo di listino parte da circa 15mila euro.