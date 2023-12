Compagnie aeree, nel 2023 gli utili volano a 23,3 miliardi

Il commento del dg Walsh

Willie Walsh, direttore generale di Iata (International air transport association) REUTERS/Denis Balibouse

Willie Walsh, direttore generale della Iata, ha commentato i dati con toni positivi, ma senza trionfalismo. «La ripresa è impressionante, ma il margine di profitto delle compagnie quest’anno è solo del 2,6% rispetto ai ricavi, pari a 5,44 dollari per ogni passeggero in partenza. Nel 2024 il margine di utile previsto è simile, il 2,7%, pari a 5,45 dollari per passeggero. Non è abbastanza per comprare un “grande latte” a Starbucks a Londra». Walsh respinge le critiche alle compagnie per le elevate tariffe, «sono in linea con l’andamento dell’indice dei prezzi al consumo, mentre le compagnie hanno subito aumenti dei costi».

Il costo del carburante

Il prezzo del carburante (jet fuel), dopo il picco di 135,6 dollari in media al barile nel 2022, è sceso a 115,5 dollari in media quest’anno. Nel 2019 costava 79,7 dollari al barile. L’anno prossimo dovrebbe costare 113,8 dollari al barile.

In Nord America ed Europa i risultati migliori

A livello regionale ci sono differenze importanti nei risultati. La Iata prevede per quest’anno un utile netto di 14,3 miliardi per le compagnie del Nord America, di 7,7 miliardi per l’Europa, di 2,6 miliardi per il Medio Oriente. Sono previste ancora piccole perdite in America Latina (-0,6 miliardi), Africa (-0,5 miliardi), Asia-Pacifico (-0,1 miliardi). Nel 2024 Nord America ed Europa dovrebbero fare lievi miglioramenti a 14,4 e 7,9 miliardi di utili, mentre resterebbero in rosso America Latrina e Africa (-0,4 miliardi di perdite in ciascuna area).





