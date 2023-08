Compagnie aeree, appello alla Ue contro il price cap voluto da Meloni

1' di lettura

Le compagnie aeree protestano contro i paletti al caro voli decisi da Giorgia Meloni. E fanno appello alla Commissione europea contro i limiti alle tariffe dei voli per la Sicilia e la Sardegna decisi la scorsa settimana dal governo italiano, dopo che i prezzi su queste rotte erano aumentati del 70 per cento.

Secondo le compagnie aeree, le proposte di Meloni rappresentano “un insolito tentativo di limitare le tariffe”. L'ente commerciale Airlines for Europe ha “invitato Bruxelles a chiarire con l'Italia che questo intervento ha un impatto sul mercato del trasporto aereo libero e deregolamentato in Italia”, si legge in una lettera riportata dal Financial Times.