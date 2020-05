Compagnie low cost pronte alla ripartenza dopo il virus Secondo un report di UBS i vettori a basso costo saranno i primi a beneficiare della riapertura dei cieli. Traffico “normalizzato” non prima del 2023 di Mara Monti

(digidreamgrafix - stock.adobe.com)

Secondo un report di UBS i vettori a basso costo saranno i primi a beneficiare della riapertura dei cieli. Traffico “normalizzato” non prima del 2023

3' di lettura

Dai rimborsi dei biglietti aerei, ai piani di ristrutturazione, ai tagli occupazionali, alle revisioni delle flotte, agli investimenti posticipati, agli aiuti di Stato. Da quando è scoppiata la crisi del coronavirus le compagnie aeree hanno lavorato su più fronti per farsi trovare pronte alla ripatenza dopo più di due mesi di congelamento dei voli. Non era mai successo di trovarsi di fronte alla chiusura così prolungata dei cieli e al crollo del traffico aereo di queste dimensioni accompagnato dal crollo delle quotazioni dei titoli azionari in Borsa in calo di quasi il 50% da inizio anno.

Il traffico tornerà a “normalizzarsi” non prima del 2023

Nonostante si tenti a fatica di tornare a una parvenza di normalità, questa crisi avrà un impatto di lungo periodo sul settore del trasporto aereo. La principali compagnie aeree europee (IAG, Lufthansa e Air France-KLM) non prevedeno di tornare ai livelli di traffico pre-crisi prima del 2023. Ma per gli analisti di UBS le difficoltà potrebbero prolungarsi oltre quella data a causa del calo del business travel e della recessione economica.

Come l’11 settembre ha cambiato regole e procedure quando si tratta di viaggi aerei, anche il coronavirus rischia di ripetere la stessa storia . Alcune misure richieste per tornare a volare in condizioni di sicurezza sanitaria potrebbero essere di breve durata - come la scelta delle compagnie di lasciare vuoto il sedile centrale per il distanziamento oppure l’uso di mascherine - altre al contrario potrebbero diventare la norma: dallo screening sanitario prima e dopo un volo (controlli della temperatura, potenziali passaporti sanitari), alla modalità dei servizi a bordo e alle misure di pulizia che saranno rafforzate alla fine di ogni volo per garantire la protezione dei passeggeri.

Le misure per la ripartenza dei voli