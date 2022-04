Compagnie piene di BTp, quali i rischi per gli assicurati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se ci sono investitori che possono momentaneamente evitare di possedere titoli di Stato o obbligazioni, ce ne sono altri che invece non possono proprio farne a meno: neppure ora che il sell off che si è registrato negli ultimi tempi ha portato questa asset class a perdere oltre il 6% da inizio anno.

Appartengono a questa seconda categoria le compagnie assicurative per le quali gli impieghi di natura obbligazionaria sono alla base del portafoglio: si tratta infatti di strumenti indispensabili garantire...