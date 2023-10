Compagnie telefoniche, Antitrust rimodula multe fatturazione a 28 giorni. Per Tim cala a 100,6mln

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

E' arrivata la rimodulazione, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, delle multe alle compagnie telefoniche per la questione della fatturazione a 28 giorni. Dopo un lungo iter giudiziario, il giudice amministrativo aveva infatti accertato l'infrazione rilevata dall'Autorità, ma, in parziale accoglimento dei ricorsi delle compagnie, aveva annullato il provvedimento limitatamente alla sanzione irrogata. Fastweb, si legge nel bollettino pubblicato oggi Antitrust, viene quindi multata per 12,69 milioni di euro da 14,7 milioni euro. La sanzione di Telecom Italia è stata rideterminata in 100,67 milioni invece di 114,39 milioni; quella di Vodafone Italia in 52,77 milioni da 59,97 milioni e quella di Wind Tre in 36,37 milioni da 38,97 milioni.