Company Culture: la seconda serie del podcast che proietta nel futuro del mondo del lavoro

4' di lettura

Come sarà il mondo del lavoro di domani? Non lo sappiamo e ogni giorno camminiamo su un terreno sconnesso, tra le macerie di ieri e i germogli del domani. Ciò che è sopravvissuto al terremoto della pandemia sta prendendo una nuova forma e in questo scenario le migliori aziende al mondo si stanno muovendo, come esploratori, per creare il futuro del lavoro. ..

Quali sono le forme e gli abitanti di questo nuovo mondo? Cosa si deve fare per traghettare un'azienda nel domani?

Loading...

Lo scenario è complesso ma serve imparare dai migliori. Per questo Il Sole 24 Ore ha deciso di capire meglio come funzionano le aziende che sono cresciute in questo ultimo anno, quelle cioè in cui i lavoratori sono a proprio agio tra smart working, ambienti inclusivi, innovazione, premi di produttività, una grande attenzione al wellbeing.

Da qui nasce la seconda serie di Company Culture, il cui claim è sempre “Persone e Valori fanno impresa”. A scriverlo e condurlo ancora una volta Alessandro Rimassa, esperto di future of work e fondatore di Radical HR Club, la piattaforma di formazione continua per HR, e di Changers, la prima scuola online su soft skills e crescita professionale, già co-fondatore della Talent Garden Innovation School, direttore del centro ricerche di IED e autore di numerosi libri su giovani e lavoro, tra cui il best seller Generazione Mille Euro e Company Culture, il libro in cui spiega come costruire e “installare” una cultura aziendale people-centred.

«Dobbiamo imparare a gestire il lavoro, l'organizzazione e quindi le imprese in maniera liquida e dinamica, non semplicemente flessibile. La Company Culture ci torna utile in questa situazione di sperimentazione continua perché è un nuovo sistema operativo capace di accompagnare il cambiamento, perché laddove regole e processi sono rigidi e difficili da aggiornare ogni sei mesi, la cultura aziendale permette invece all'impresa di muoversi senza soluzione di continuità verso una direzione che le permetta di crescere».