Comparto automotive sotto pressione, vendite su Stellantis dopo cambio cfo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Seduta di forti vendite per il comparto auto europeo con Stellantis che si muove in fondo al FTSE MIBdi Piazza Affari all'indomani del cambio a sorpresa del direttore finanziario. In maniera inattesa, infatti, Stellantis ha comunicato che il direttore finanziario Richard Palmer - già in Fca e uno degli artefici della fusione con Psa - sarà sostituito da Natalie Knight, che entrerà a far parte della società come Executive Vice President e cfo non oltre il 10 luglio 2023. Natalie Knight ricopre attualmente il ruolo di cfo presso Ahold Delhaize, un’importante compagnia globale di distribuzione di generi alimentari con sede nei Paesi Bassi.

Gli analisti di Intermonte ritengono Palmer «una figura apprezzata dal mercato e - dicono - la sua uscita non era un evento atteso, mentre le ragioni della decisione non sono note. La sua sostituzione con una figura proveniente al di fuori dell’industria, seppure con un manager dalla indubbia esperienza, può apparire come una scelta rischiosa». Per gli analisti di Jefferies, «il cambio del chief financial officer di Stellantis sottolinea la crescente attenzione della casa automobilistica sul mercato statunitense e indica un possibile cambiamento nella sede della società», considerando che Natalie Knight lavorerà nella sede Usa del gruppo. «La mossa sembra allinearsi con vari segnali che suggeriscono che Stellantis stia rendendo le sue comunicazioni finanziarie più focalizzate sugli investitori statunitensi», concludono gli analisti.

Intanto, l'indice Stoxx 600 Auto è il peggiore in Europa. Sempre a Milano, Pirelli & C e Brembo sono in netto calo. In Europa, Renault guida al ribasso il comparto, dopo aver perso anche il 7%, nella giornata in cui ha pubblicato i risultati del primo trimestre 2023. Sempre a Parigi debole Michelin. A Francoforte, i big dell'auto, Volkswagen, Bmw e Mercedes perdono tutti terreno, in linea con Continental e la holding Porsche.

A pesare sul settore sono le notizie in arrivo dagli Usa, dove il produttore di auto elettriche Tesla ha pubblicato i risultati e nell'afterhours a Wall Street i titoli hanno messo a segno un calo di oltre il 6%. I risultati di Tesla del primo trimestre 2023 sono stati in linea con le attese ma i margini sono crollati a causa del taglio dei prezzi deciso dalla società di Elon Musk per mantenere i modelli prodotti più concorrenziali sul mercato. Per quanto riguarda i conti di Tesla e le ripercussioni su Stellantis, sempre per Intermonte, «i risultati di Tesla offrono spunti di lettura nel complesso neutrali/al margine positivi per quanto riguarda la pressione sull’industria. Questo in quanto da un lato l’impatto sugli utili al momento è stato maggiore del previsto, ma, nonostante ciò, il management ha reiterato la volontà di rimanere aggressivo sul mercato per guadagnare quote di mercato».

Inoltre, continuano, «evidenziamo che al momento i carmaker tradizionali non sembrano essersi uniti alla guerra dei prezzi (anche se rimane difficile da capire perché il loro pricing è meno trasparente e per questo sarà necessario attendere i dati trimestrali), ma che questo atteggiamento aggressivo sui veicoli elettrici da parte di Tesla potrebbe complicare la loro transizione». Infine, questa mattina Renault ha indicato che le vendite mondiali del gruppo sono state pari a 535.000 veicoli, in aumento del 14,1% rispetto ai primi tre mesi del 2022. I ricavi si sono attestati su 11,5 miliardi di euro, +29,9% rispetto al primo trimestre 2022. I ricavi del settore automobilistico sono stati pari a 10,5 miliardi (+29,7%).