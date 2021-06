Compass Rent: il nuovo attore nel mondo del noleggio a lungo termine

2' di lettura

Costi certi, flessibilità, zero preoccupazioni, possibilità di cambiare più spesso l’auto: il noleggio a lungo termine sta diventando un’alternativa sempre più diffusa all’acquisto dell’auto. Oltre otto cittadini su dieci (84%) lo conoscono e circa uno su tre (30%) lo prenderebbe in considerazione per cambiare la propria vettura.

L’andamento del mercato è chiaro: nei primi cinque mesi del 2021 sono state noleggiate a lungo termine ben 124.450 vetture. Ed è proprio in questo promettente scenario che nasce Compass Rent, la nuova società di Compass (Gruppo Mediobanca) specializzata nel servizio di noleggio a lungo termine di automobili.

La formula di Compass Rent

Compass Rent offre un servizio innovativo che mette al centro i dealer e le esigenze del cliente finale. Con la nuova formula, il noleggio avviene proprio tramite i concessionari, che potranno offrire il servizio al cliente sulle auto di cui dispongono. Il coinvolgimento diretto dei dealer rende unici i vantaggi di Compass Rent, come l’ampio ventaglio di scelta tra vetture nuove, usate e Km 0 presenti sul loro piazzale, la possibilità di vedere e provare l’auto prima di noleggiarla, l’essere seguiti e consigliati da un venditore qualificato e di fiducia e la consegna del veicolo in 2 settimane.

In questo modo, in pochi giorni il cliente potrà mettersi alla guida dell’auto scegliendo la durata, i km e i servizi in base alle esigenze. Questo a fronte di una quota fissa mensile.

A fine noleggio il veicolo verrà riconsegnato al dealer che, conoscendone già la storia e potendone pianificare la gestione, potrà procedere con una nuova vendita o un nuovo noleggio. Durante il noleggio tutti i servizi di manutenzione e ripristino saranno gestiti dallo stesso dealer di acquisto, creando una relazione continuativa con il cliente. Ampia la flessibilità del servizio sui valori di vendita e riacquisto, così da definire la rata migliore per il cliente. In più, sarà possibile per il dealer scegliere tra i pacchetti assicurativi e di manutenzione predisposti da Compass Rent, quelli più in linea alle preferenze e alle necessità del cliente.