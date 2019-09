Compatti e sportivi, ecco i 10 suv più interessanti sul mercato di Corrado Canali

Auto a ruote alte, suv e crossover, soprattutto di taglia compatta i più gestibili anche nel traffico, con un DNA sportivo è la formula che potrebbe interessare i numerosi appassionati di guida ancora in circolazione. I costruttori sembrano interessati ad assecondare una tendenza che in tempi di elettrificazione di massa sposta, invece, l'attenzione su piacere di guida e libertà di utilizzo, i canoni tradizionali di un'auto. Ecco alcuni modelli già in vendita e destinati ad un pubblico di varia estrazione, da chi è più attento ai costi a chi, invece, normalmente si rivolge solo a modelli premium.