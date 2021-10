Compatto e sostenibile: è il nuovo HR-V di Honda

2' di lettura

Più compatto del CR-V col quale condivide il powertrain ibrido, il rinnovato suv di Honda, l’HR-V è stato svelato in anteprima al Fuorisalone di Milano nella cornice di un programma di incontri dedicati all’ecologia e alla sostenibilità nei quali è intervenuto anche il direttore creativo del team di design europeo della Honda, Kota Hagiwara che ha parlato sia della filosofia del progetto, anche dell’impegno della Casa giapponese nell’elettrificazione della gamma futura.

HR-V e:HEV è un modello completamente nuovo di Honda che ha fatto leva oltre che sul powertrain elettrificato anche su un design inedito per ripensare il suo suv compatto lungo circa 4,30 metri. Le linee del frontale e della coda, così come le proporzioni generali, sono inedite. Inoltre, la nuova piattaforma ha consentito di migliorare il confort senza aumentare le dimensioni esterne. L’abitacolo, inoltre propone uno stile sia pure minimalista, ma di qualità e un infotainment di nuova generazione con display da 9 pollici a cui va aggiunta la compatibilità coi due supporti di Apple CarPlay e di Android Auto. La HR-V e: HEV sarà disponibile in Italia e in Europa nel corso del 2022, preceduta da una fase di aperture degli ordini da fine 2021, con un’unica motorizzazione la full hybrid da 131 cv che è in grado di garantire una media di 5,4 l/100 km, con delle emissioni medie di 122 g/km di CO2. Tre le modalità di guida e come per i Full-Hybrid Honda, l’auto si avvia in elettrico, ma è supportata dal 1.500 cc a benzina, ma senza ricariche esterne. Il nuovo H-RV sarà in vendita da febbraio 2022 tra 31 e 36mila euro.

La HR-V si andrà ad affiancare all’attuale gamma elettrificata di Honda che già conta sulle soluzioni ibride offerte dall’altro suv, il CR-V, ma con il 2.000 cc benzina da 145 cv e l’unità elettrica da 184 cavalli. L’offerta green di Honda comprende , inoltre, le versioni full hybrid sia della citycar Jazz e della variante crossover, la Crosstar.