Compensi riscossione irragionevoli Gli aggi non possono prescindere dai criteri di congruità rispetto ai costi medi del servizio erogato di Enrico De Mita

Sul cosiddetto “compenso di riscossione” a percentuale la Corte costituzionale ha evitato di prendere posizione, nonostante le evidenze della non inammissibilità di molte ordinanze di rimessione e della manifesta fondatezza delle questioni poste. La Ctp Venezia, con l’ordinanza del 29 marzo 2019, pubblicata in Gazzetta il 15 luglio 2020, ritenta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17 Dlgs 112/99, per contrasto con gli articoli 3, 23, 53, 76 e 97 della Costituzione. I giudici remittenti si trovano a dover decidere un ricorso vertente proprio sui compensi di riscossione determinati sulla somma iscritta a ruolo nella cartella impugnata.

L’Agente della riscossione

I compensi di riscossione sono richiesti dall’Agente della riscossione ai sensi della norma citata, nella sua versione (pre)vigente: l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 9% (8 ex Dl 95/12) delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore in misura parziale se il pagamento avviene entro il 60° giorno dalla notifica della cartella; integralmente nel caso contrario. Troppo spesso la stessa Corte sbrigativamente ha preferito non decidere (65/2018; 147/2015), scegliendo la facile via della declaratoria di inammissibilità.Nel contempo, con una norma – non ancora attuata – il legislatore con il Dl 201/11 e Dl 95/12, ha definito i criteri che disciplinano i costi fissi suscettibili di rimborso. Il “nuovo” testo aggrava l’incostituzionalità del vecchio articolo 17, comma 1°.

I principi in oggetto

Stando così le cose, l'intervento di sollecitazione a pronunciarsi alla Corte, appare quanto mai opportuno e ben impostato. Il giudice remittente ritiene che la norma scrutinata vìoli i seguenti principi costituzionali:

articolo 3, comma 1°, Costituzione perché l'aggio percentuale, in assenza di un tetto massimo e minimo (su cui vedi la sentenza 480/93 su i concessionari operanti in Sicilia) è disancorato dal costo della prestazione del servizio riscossione, irragionevole, privo di causa, e crea un’obiettiva e ingiustificata disparità di trattamento, a maggior ragione tenuto conto che esso matura anche su interessi, sanzioni e costi di notifica;

articolo 23 Costituzione, in quanto il compenso di riscossione è prestazione patrimoniale imposta senza alcuna delimitazione, invece necessaria (in tal senso sentenze 72/1969; 507/1988);