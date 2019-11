Compenso

(Atoz / AGF)

In via generale è vietato il cottimo, e la retribuzione deve essere su base oraria. Tuttavia queste disposizioni entreranno in vigore all'inizio di ottobre 2020 se nel frattempo committenti e sindacati non avranno individuato modalità differenti di compenso. Scatta anche l'obbligo di maggiorazione di almeno il 10% per il lavoro notturno, festivo e in condizioni meteorologiche sfavorevoli (da precisare)