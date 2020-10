Competente, rassicurante, empatica: come cambia la comunicazione d’azienda in lockdown

Così il luogo di lavoro diventa uno spazio di protezione: quasi la metà dei lavoratori intervistati – nello specifico il 46% del campione – afferma di essere soddisfatto del proprio lavoro, con percentuali che arrivano al 60% tra dirigenti e al 47% tra i millennial. Per otto lavoratori su dieci la comunicazione interna è socialmente responsabile e per sei su dieci risulta empatica e coinvolgente. Il 92% – quindi di fatto quasi un plebiscito – pensa che in futuro si lavorerà sempre più in modalità virtuale, con una minore presenza fisica.

E l'intreccio tra comunicazione interna ed esterna sarà sempre più forte: addirittura per il 94% dei professionisti intervistati gli strumenti e i canali dovranno essere continuamente aggiornati.

Le nuove relazioni in azienda

«La comunicazione aziendale si è imposta come una funzione ad alto valore empatico ed organizzativo. Il fil rouge è stato e continua ad essere quello di rendere tangibile l'esistenza di una comunità aziendale, minimizzando il rischio di lasciare indietro qualcuno. Ha vinto nella percezione dei lavoratori una comunicazione che nella sostanza ha raccontato il vissuto e il sentiment delle persone», afferma Maurizio Incletolli, presidente di Ascai.

Così le tecnologie digitali fanno sempre di più la differenza nella comunicazione dell'azienda. «La sfera della relazionalità con l'azienda ha indubbiamente beneficiato di un tool di strumenti digitali molto apprezzati. L'adozione di webinar e social ha rappresentato una svolta anche per la nuova normalità che la comunicazione d'impresa sta già vivendo», precisa Incletolli.