Competenze digitali, Ibm a Taranto per formare i giovani Ibm avvia in Italia, partendo da Taranto, un progetto per i giovanissimi affinché migliorino e aumentino le loro competenze digitali di Domenico Palmiotti

IBM avvia in Italia, partendo da Taranto, un progetto per i giovanissimi affinché migliorino e aumentino le loro competenze digitali. Coinvolti quattro istituti superiori della città: il liceo Battaglini e i tecnici Pacinotti, Righi e Maria Pia. Centoventi gli studenti che si preparano a diventare “P-Tech Esperti Digitali” con un percorso di sei anni di studio, al via il 21 novembre, divisi in tre scolastici e altrettanti universitari.

Coinvolti nel progetto anche Regione Puglia, Politecnico di Bari, gruppo Angel di Vito Pertosa (a cui fanno capo Mermec, leader mondiale nella progettazione e produzione di treni di misura e segnalamento ferroviario, Sitael che produce satelliti e Blackshape che costruisce aerei in fibra di carbonio), Confindustria e Ordine ingegneri. Lo sviluppo delle competenze digitali si baserà sullo studio di tecnologie quali l'intelligenza artificiale, la cyber security, il cloud, la blockchain e l'internet delle cose, tutte applicabili all'Industria 4.0. Saranno associati corsi di Ingegneria e di programmazione, ma anche di soft-skill e di etica.

Completano l'iniziativa, esperienze professionali attraverso seminari, tutoraggi e stage presso i partner industriali. I ragazzi frequenteranno le lezioni universitarie e i seminari a Taranto, in uno spazio dedicato. Inoltre, ogni lezione potrà essere seguita via web tramite video conferenza. Alla fine dei primi tre anni delle superiori, gli studenti del P-Tech saranno in grado di continuare il percorso al Politecnico di Bari senza affrontare i test di ingresso. Potranno poi fare leva sui crediti formativi con cui accelerare il triennio accademico. Il traguardo è la laurea in Ingegneria informatica denominata “P-Tech Esperti Digitali”.

Con Taranto, P-Tech approda anche in Italia, mutuando così un'esperienza internazionale che ha sinora coinvolto 18 Paesi, oltre 75 Università e più di 600 partner industriali e che, entro la fine di quest'anno, porterà sui banchi di scuola 125mila studenti su scala mondiale. Per l'amministratore delegato di IBM Italia, Enrico Cereda, “l'obiettivo è trasferire le competenze digitali ai giovani di oggi. È risaputo: c'è un gap sostanzioso tra quello che nei prossimi anni ma anche adesso serve alle nostre aziende e la formazione che hanno i nostri giovani. L'obiettivo è quindi accompagnare i nostri giovani verso il futuro con un nuovo modo di insegnare e di formare le persone”.

Uno studio di IBM rivela che saranno circa 120 milioni i lavoratori nelle prime 10 economie mondiali, di cui 1.614.000 in Italia, che dovranno essere formati ed acquisire nuove competenze nei prossimi 3 anni. Anche le competenze maggiormente richieste sono cambiate. Nel 2018 in Italia - si legge nello studio - le prime tre skill richieste sono state la capacità di analisi critica (50 per cento), l'abilità a lavorare efficacemente in team (48 per cento) e la disponibilità a essere flessibili, agile e ad adattarsi al cambiamento (48 per cento).