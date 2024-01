Draghi e Letta, gli ex premier italiani al lavoro per il futuro dell’UE

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sullo spartito che l’Unione europea seguirà nei prossimi cinque anni su due temi strategici quali la competitività e il mercato unico ci sarà, se non la firma, molto della visione e dell’esperienza di due ex presidenti del Consiglio italiani: Mario Draghi ed Enrico Letta. Il primo, il cui nome peraltro circola come possibile candidato alla presidenza del Consiglio europeo dopo la decisione di Charles Michel di correre per le Europee, a settembre è stato incaricato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di stilare un rapporto sulla competitività dell’Ue. L’ex presidente del Consiglio consegnerà le sue conclusioni dopo la tornata delle Europee, in agenda dal 6 al 9 giugno.

Un secondo rapporto, questa volta sul futuro del mercato unico, dovrà essere presentato, questa volta dall’ex segretario del Pd, al Consiglio europeo di primavera.

Draghi partecipa a seminario commissari europei

L’ex presidente della Bce è dunque ancora al centro della scena politica ed economica europea. Oggi parteciperà al seminario di inizio anno dei commissari europei che si terrà a Jodoigne, nel Brabante Vallone, in Belgio. Sarà presente anche von der Leyen. L’ex premier italiano dovrebbe discutere con i membri della Commissione proprio di come migliorare la competitività dell’Unione europea.

Il faccia a faccia con i leader industriali europei

Quello in programma oggi è solo l’ultimo di una serie di incontri. Mercoledì 10 gennaio Draghi ha incontrato a Milano per circa un’ora e mezza una delegazione dei leader industriali europei riuniti nell’European Round Table for Industry, il cui acronimo è Ert. Il confronto con i top manager, in gran parte alla guida di multinazionali, è servito per cogliere ulteriori spunti. A guidare la delegazione dell’Ert il presidente (che é anche al vertice del gruppo Vodafone) Jean-Francois van Boxmeer. Con lui il ceo di Solvey Ilham Kadri, il presidente della Titan Dimitri Papalexopoulos, il presidente di Siemens Jim Hagemann Snabe, il presidente di Ab Investors Jacob Wallemberg. Presente anche Vittorio Colao, ex ministro dell’Innovazione tecnologica e dalla transizione digitale del governo Draghi. «Sono qui per ascoltare», ha chiarito Draghi prima di entrare nella sede milanese di Bankitalia, dove si è svolto l’incontro.

L’incontro a Bruxelles con la delegazione di Business Europe

Giovedì 11, poi, un nuovo round di colloqui. Draghi ha incontrato a Bruxelles una ristretta delegazione di Business Europe, il gruppo che rappresenta le industrie europee. All’incontro ha partecipato anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Nel corso della riunione, che si è tenuta a Palazzo Berlaymont, il presidente di Business Europe, Fredrik Persson, ha sottolineato all’ex presidente della Bce «l’urgente necessità di un approccio strategico alla competitività dell’Unione europea come sede di affari e luogo di investimento. Abbiamo grandi aspettative dal report di Draghi», ha aggiunto. «Ci sembra che la politica europea non abbia compreso l’urgenza nell’affrontare il tema della competitività continentale nel momento in cui Usa e Cina hanno lanciato una sfida molto importante: l’Europa sta prendendo troppo tempo per rispondervi», ha sottolineato Bonomi dopo l’incontro.