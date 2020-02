Compiacenza tedesca, insicurezza europea

Tale cambiamento strategico è stato avvertito in Germania, ma la leadership del maggiore partito ha fatto poco per portare il Paese e l’Ue a fare i conti con esso. Anzi, quella leadership non ha avuto remore a fare alcune scelte opportuniste, quando in gioco vi erano gli immediati interessi economici o politici del Paese. Ad esempio, ha avviato la collaborazione con la Russia per creare il cosiddetto Nord Stream 2, un gasdotto destinato ad accentuare la dipendenza energetica europea nei confronti di Mosca. Una collaborazione tenuta a lungo all’oscuro, così come la decisione di consentire a Huawei di partecipare al network 5G del Paese. Una decisione, quest’ultima, che ha ignorato i pericoli alla sicurezza rappresentati da Huawei, ma anche i richiami francesi ad assumere una posizione europea comune nei confronti della corporation cinese.

Proprio sul piano della sicurezza militare, Kramp-Karrenbauer non ha mai nascosto la sua diffidenza nei confronti delle proposte di Emmanuel Macron. Ha confermato la posizione del suo Paese a favore della Cooperazione strutturata permanente (Pesco) sul piano militare, prevista dai Trattati dell’Ue, anche se è evidente che essa è poco più di una foglia di fico per coprire le ambiguità europee. L’attuale Pesco coinvolge infatti 25 Stati membri, molti dei quali ne fanno parte per ragioni puramente strumentali (se non addirittura per ostacolarne l’efficacia). Nello stesso tempo, ha continuato a guardare con sospetto al progetto alternativo, noto come Iniziativa europea di intervento, di cui fanno parte 14 Paesi (tra cui il Regno Unito), finalizzato invece a sviluppare una forza operativa basata su una distinta cultura strategica europea.

Nel marzo scorso, in risposta a un precedente discorso di Macron che proponeva di costruire una sovranità europea sul piano della sicurezza, Kramp-Karrenbauer aveva ribadito il principio che quella sovranità appartiene primariamente agli Stati nazionali. Aggiungendo che, se si vuole discutere di come rafforzare l’Europa militare, allora è necessario che la Francia trasformi il suo seggio al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in un seggio europeo. Una vera e propria provocazione. Di qui le tensioni crescenti con la Francia di Macron che hanno condotto al suo isolamento politico all’interno stesso della Germania. L’intervento (di due giorni fa) del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, alla Conferenza sulla sicurezza che si è appena conclusa a Monaco, è la reazione della componente europeista dell’élite di quel Paese. Nel suo intervento, infatti, il presidente tedesco ha riconosciuto che la sicurezza dell'Europa non può dipendere dalla benevolenza americana, che l’Ue deve diventare adulta dotandosi degli strumenti per garantire la pace al suo interno e nel suo immediato esterno. E che la Germania deve ritornare a pensare europeo sui temi della politica militare ed estera.

Insomma, il fallimento politico di Kramp-Karrenbauer testimonia che la Germania non può compiacersi della forza e della stabilità che ha finora acquisito. Testimonia anche che il Paese ha gli anticorpi per contrastare le proprie degenerazioni nazionalistiche ed euroscettiche. La Germania è chiamata a riaffermare la sua discriminante antinazista all’interno e a rilanciare la sua prospettiva europeista all’esterno. Se la prima si potrà realizzare rifiutando la collaborazione con l’AfD, la seconda richiederà il superamento del coordinamento confederale dei governi nazionali, in particolare nella politica di sicurezza e militare. Una sfida non da poco per chi prenderà il posto di Kramp-Karrenbauer e (probabilmente) della stessa Merkel.