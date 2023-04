Compilazione dell’Isee, semaforo verde dell’Inps al nuovo Portale unico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rendere più agevole il rilascio dell’Isee, adempiendo all’obbligo di semplificazione previsto dal Pnrr e privilegiando l’utilizzo della modalità precompilata. È questo l’obiettivo del Portale unico Isee dell’Inps, disponibile da ieri all’indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee. Il nuovo strumento unifica le varie modalità di acquisizione dell’Isee, precompilato e non precompilato, tramite un solo punto d’accesso

Nel messaggio 1345/2023 l’Inps ricorda che una prima semplificazione ha riguardato il superamento delle necessità di inserire gli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, prima richiesti: la loro autorizzazione alla precompilazione dei dati che li riguardano da parte del dichiarante può essere infatti concessa mediante accesso diretto con Spid, Cie o Cns.

Vengono poi riepilogate le informazioni precompilate in automatico, per tutti i componenti il nucleo familiare: il reddito complessivo Irpef e gli altri redditi, alimentati direttamente dall’Anagrafe tributaria; le spese sanitarie per i disabili previste dalla normativa e ricavate anch’esse dall’Anagrafe tributaria; il contratto di locazione (canone annuo ed estremi di registrazione del contratto); il patrimonio immobiliare detenuto in Italia, disponibile nell’Anagrafe tributaria; il patrimonio mobiliare in Italia, inclusi i saldi finali e le giacenze medie relative ai conti correnti bancari e/o postali; i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari Inps.

Tutti questi dati possono essere accettati o modificati, al netto dei trattamenti Inps e delle componenti già dichiarate ai fini fiscali.

Nel caso in cui non sia intervenute modifiche, l’Istituto raccomanda poi agli utenti di dare l’assenso al precaricamento in automatico di una serie di dati prelevati dall’ultima Dsu presentata. Si tratta dei dati anagrafici del dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare, inclusa la relazione di ciascuno di essi con il dichiarante; dei dati della casa di abitazione (indirizzo, titolo di utilizzo della casa in proprietà, locazione o altro) del nucleo familiare; degli assegni corrisposti per il coniuge e di quelli destinati al mantenimento dei figli; degli altri assegni corrisposti per il mantenimento dei figli; dei dati sulla disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo familiare; degli autoveicoli e degli altri beni durevoli.