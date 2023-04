Compiono 25 anni i bike hotel di Riccione, pionieri di un nuovo turismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Primi in Italia ad essersi costituiti in associazione poi in consorzio, i Riccione Bike Hotels compiono 25 anni. E si festeggiano con una mostra del valenciano Miguel Soro, già ciclista professionista, pittore eclettico appassionato di ciclismo classico che nell'arte ha trasferito i valori vissuti in sella alla bicicletta: “Constancia, trabajo y esfuerzo”. In collaborazione con il Comune di Riccione e con il titolo “Marco Pantani e i campionissimi”, con 17 tele in esposizione a Villa Franceschi, ulteriori 10 negli alberghi aderenti al consorzio, la mostra inaugura il 13 maggio, il giorno prima del passaggio della tappa a cronometro Savignano – Cesena del Giro d'Italia 2023, e chiude il 4 giugno con la presentazione del libro di Beppe Conti “Ercole Baldini, una leggenda italiana”.



Antesignani rispetto a tanti altri consorzi creatisi negli ultimi anni, i Riccione Bike Hotels hanno senz'altro motivo di celebrare quel 7 agosto 1998, la data di fondazione della prima associazione. «Siamo stati il primo esempio di hotel grouping nell'ambito del cicloturismo - ricorda Mariagrazia Nicoletti, vicepresidente dei Riccione Bike Hotel e del consorzio regionale Terrabici, nonché proprietaria dell'Hotel Gambrinus a Riccione -. Un disegno che pareva già scritto: una specie di bike Big Bang cui stavamo, osservatori attenti, assistendo».

Nell'autunno del 1997 un gruppo di giovani imprenditori alberghieri con alle spalle studi appropriati si era unito a un pool di consulenti altrettanto motivati per studiare il prodotto cicloturistico delle isole spagnole e individuarne gli eventuali punti di debolezza.

Maria Grazia Nicoletti con Marco Pantani

Il quesito di partenza era: come riproporre sulla Riviera Romagnola, a un passo dai colli dell'entroterra, ciò che gli hotel sulle piste offrivano agli sciatori? Il clima era favorevole: nel 1998 il campione Marco Pantani, di Cesenatico, avrebbe vinto il Giro d'Italia e il Tour de France. Con la sua squadra, il Mercatone Uno, veniva ad allenarsi sugli strappetti appenninici dell'entroterra romagnolo - la famosa frase “Il Carpegna mi basta” resta rappresentativa della morfologia del territorio - alloggiando all'Hotel Savioli Spiaggia di Riccione.

L'operazione hotel grouping scattò con l'invio di un fax a 400 hotel di Riccione. Risposero in 20, presenti al primo incontro, e in 15 si riunirono nella prima forma di associazione, creando con un decalogo che individuava in dettaglio i servizi da offrire. «Cominciammo a creare i depositi per le biciclette – continua Nicoletti – a fare rete per l'acquisto dell'attrezzatura, a cercare le guide (che non esistevano come fugure professionali) nei gruppi sportivi, dandoci tre anni di tempo per far decollare il prodotto. Iniziammo con l'individuare venti percorsi che mettemmo poi a disposizione della Provincia di Rimini per la produzione di cartine, compiendo un'operazione possibile solo qui: quella di ‘ruotare' metaforicamente gli alberghi verso le colline nelle stagioni di mezzo, riorientarli verso il mare da giugno ad agosto».