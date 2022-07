Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Maestri, amanti, confidenti, compagni di viaggio, amici. I libri sono questo e tanto altro ancora. Ci aiutano a conoscere, scoprire, evadere, sognare, creare legami, consolarci, porci domande e trovare risposte, arricchirci, sfamarci e dissetarci, sentirci parte di un tutto. Sono un un investimento, una passione, un gioco. Già, in fondo i libri sono anche un gioco. Ed è per questo che Il Sole 24 Ore presenta in edicola per un mese da sabato 30 luglio il volume “Compiti delle vacanze per amanti dei libri” di Massimo Roscia. Cento esercizi tra indovinelli, anagrammi, testi cifrati, sciarade, cruciverba e tante, tantissime domande, a difficoltà crescente, che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea. E poi curiosità, aneddoti, enigmi misteriosi e altre chicche prelibate che i bibliofili certamente apprezzeranno.

Insomma, un modo originale, simpatico e intelligente per trascorrere qualche ora, mettersi alla prova, tenere allenata la mente e, al tempo stesso, rinfrescare la memoria; un modo diverso per nutrirsi e divertirsi. Il volume sarà disponibile in edicola per un mese da sabato 30 luglio al prezzo di 9,90€ oltre al quotidiano.