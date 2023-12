Completato l’ingresso di Fondo italiano nel Rina

La fase appena avviata, aggiunge, «ci aprirà a nuove sfide, consentendoci di raggiungere livelli di eccellenza ancora più elevati, e sono sicuro che Carlo Luzzatto sia la persona giusta per portare avanti questo piano. Oggi completiamo un’operazione che abbiamo iniziato con Bertone e Fondo Italiano, con cui, fin dal principio, la sintonia è stata totale».

Luzzatto afferma di essere «entusiasta ed emozionato di entrare a far parte di questa azienda dalla storia affascinante; che mi riporta, tra l’altro, nella mia città di origine. In queste prime settimane (Luzzatto è stato indicato come nuovo ad già dal novembre scorso, ndr) ho avuto la conferma che le competenze e il valore delle persone rappresentano la vera ricchezza dell’azienda. La propensione all’innovazione, unita a una forte spinta verso la digitalizzazione, saranno la chiave del Rina di domani».

Nuova tappa per il Rina

Paolo d’Amico, presidente del Registro italiano navale, sottolinea di essere «al fianco del management e del cda» e si dice certo «che le competenze e le esperienze maturate da Luzzatto rappresentino un notevole valore aggiunto per il gruppo. Gli importanti risultati raggiunti finora sono solo una tappa del percorso del Rina».

Il cda dell’azienda è ora così composto: Nazareno Cerni, Aldo Di Bernardo, Gianpaolo Di Dio, Simonetta Di Pippo, Emanuele Grimaldi, Roberto Martinoli, Paolo Pierantoni, Luzzatto e Salerno.

RINA è stata affiancata, in questo accordo, da Lazard in qualità di financial advisor, da Banca Akros come co-financial advisor, da Pwc (financial due diligence) e da Linklaters e Studio legale Gattai, Minoli, partners in qualità di legal advisor.