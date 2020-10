Comply o explain? Le scelte di fondi e casse nei confronti delle società in cui investono Casse e fondi pensione alla prova della direttiva Shareholder rights: oltre la metà deve ancora decidere come comportarsi di Marco Paluzzi (*)

I fondi pensione italiani si preparano ad adempiere alle disposizioni normative della Direttiva Shareholder Rights II e del suo decreto di recepimento (il D. Lgs. 49/2019), che prevedono la definizione, secondo il principio del comply or explain, di una propria politica di impegno nei confronti delle società in cui investono.



Mefop, dopo aver somministrato un primo questionario nel periodo febbraio-giugno, ha indagato nuovamente, nel corso del mese di settembre, sulle scelte che gli investitori previdenziali adotteranno entro la presunta dead-line del 31/12/2020, con l'obiettivo di valutare se e quali cambiamenti abbiano interessato il sistema in questi mesi. I dati raccolti evidenziano una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione di fondi pensione e Casse di previdenza sull'attività di engagement ed esercizio del diritto di voto.

Il 36% dei soggetti intervistati nel mese di settembre ha dichiarato di voler adottare il comply, mentre l'11% opterà per l'explain a causa delle dimensioni ridotte degli investimenti, dei costi giudicati troppo elevati, della priorità data alle incombenze legate alla Direttiva IORP 2 o per attendere eventuali iniziative di sistema che indichino la strada da percorrere. Il restante 53% del campione non ha ancora effettuato valutazioni.

Rispetto alla precedente rilevazione, diminuiscono i soggetti in fase di valutazione (dal 75% al 53%) e allo stesso tempo aumenta la percentuale degli investitori che adotteranno il comply (dal 12,5% al 36%).Un ulteriore tema oggetto delle due indagini riguarda la predisposizione di un codice di stewardship di settore come strumento a supporto degli investitori: anche in questo caso si registra un aumento di interesse degli operatori, con il 78% dei rispondenti che reputa l'iniziativa necessaria (56% nella precedente rilevazione), l'11% la ritiene prematura (in diminuzione dal 15% di febbraio-giugno) e il restante 11% è ancora indeciso (anche in questo caso la percentuale diminuisce rispetto al 24% registrato in precedenza).

