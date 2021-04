Componenti del collegio sindacale, ecco le violazioni che tagliano i compensi

4' di lettura

Dalle inadempienze che comportano la perdita o il taglio del corrispettivo alle regole sull’entità e sui tempi del pagamento. I compensi che spettano ai componenti del collegio sindacale costituiscono un tema delicato che diventa particolarmente controverso e fonte di contenzioso dopo il fallimento delle società, quando il curatore ritenga che costoro non abbiano assolto ai loro doveri di controllo. Il punto sulle indicazioni fornite dalla giurisprudenza più recente.

L’entità dell’onorario

In base all’articolo 2402 del Codice civile, l’onorario per i sindaci deve essere predeterminato da un’apposita clausola dello statuto o da una delibera assembleare. Nelle società di capitali, i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono non alla fine dell’anno solare relativo al terzo esercizio della carica, ma alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo a tale esercizio (articolo 2400 del Codice civile).

Stabilito al conferimento dell’incarico unitariamente e per l’intero mandato, l’onorario non può essere modificato nè da atti unilaterali nè da successivi accordi, ma diventa frazionatamente esigibile di anno in anno a conclusione di ogni esercizio sociale, dando origine a distinti crediti annuali (Cassazione 15828/2019).

Secondo il Tribunale di Roma a questi crediti, poiché derivanti da rapporti sociali, si applica il termine di prescrizione breve di cinque anni previsto dall’articolo 2949 del Codice civile. Per ciascuna annualità esso decorre però separatamente dalla fine di ogni rispettivo esercizio sociale (sentenza 13 giugno 2019).

Gli ultimi due anni di prestazione sono inoltre assistiti dal privilegio, ossia da una causa legittima di prelazione in base all’articolo 2751bis n. 2 del Codice civile. Una tutela rafforzata che, secondo la Cassazione (sentenza 27902/2020) non riguarda i compensi annuali maturati in data anteriore al biennio precedente la cessazione del mandato.