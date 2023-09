Componenti, meno offshore e più resilienza. Il player locale torna in campo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La catena si accorcia. La pandemia e le scosse geopolitiche hanno lasciato il segno sul modello delle supply chain nel mondo dell’auto. Secondo un’indagine di Capgemini Research Institute, che il Sole 24 Ore è in grado di anticipare, gli acquisti da località offshore sono diminuiti del 22%, in termini di valore, negli ultimi due anni. Con l’Europa a fare da battistrada (-25%). «Ciò ha contribuito a migliorare la resilienza, come dimostra la maggiore fiducia del mercato e la riduzione degli ordini arretrati. Ci aspettiamo che questa tendenza acceleri, spinta dalle politiche normative e governative, in particolare quelle relative alla crescente adozione di veicoli elettrici (Bev) e semiconduttori», commenta Eraldo Federici, Manufacturing, Aerospace & Life Sciences Director di Capgemini in Italia.

La spinta verso il nearshoring

La creazione di nuove catene di approvvigionamento per i Bev porterà a un aumento del ricollocamento. «Riteniamo che la regolamentazione, il miglioramento della trasparenza e l’aumento dell’affidabilità siano i principali fattori che spingono verso il nearshoring e ci aspettiamo che, a livello globale, vi sarà una diminuzione di forniture da località offshore pari al 19% nei prossimi due anni». Un esempio: il 70% degli intervistati sostiene che la maggior parte dei componenti per semiconduttori proviene da Cina, Taiwan, Giappone e Corea, ma solo la metà delle case considera affidabile l’attuale fornitura.

Sostenibilità frenata, ma la logistica green è il futuro

Dall’indagine Capgemini emerge però che la sostenibilità è la cenerentola, quando si parla di processo decisionale. Solo il 37% dei dirigenti intervistati dichiara di ritenerla una priorità. «Uno dei motivi di questa tendenza - secondo Federici - va ricercato in primis in una carenza di fornitori di materiali riciclati, nonché dei materiali stessi. Oltre ai fattori tecnici, le aziende dell’automotive hanno dovuto affrontare volatilità e tensioni geopolitiche. Poi è arrivato il timore di una recessione. Tuttavia, nel lungo periodo non si potrà fare a meno di una logistica green».

L'EVOLUZIONE DELLA FILIERA AUTOMOTIVE

Una supply chain intelligente e matura

In realtà una catena di approvvigionamento sicura, sostenibile, resiliente e data-driven potrebbe diventare il maggior vantaggio competitivo, anche pensando al secolo cinese. Ma al momento scarseggia la fiducia tra produttori e fornitori: solo il 53% degli intervistati dispone di una supply chain intelligente e matura. «Si crea un ecosistema che ostacola condivisione di informazioni e trasparenza - osserva Federici - come dichiarato dal 71% degli intervistati. Le conseguenze possono essere ritardi di produzione, aumento di costi e tempi di consegna, perdite finanziarie e danni alla reputazione».

Le strategie per la sicurezza sui microchip

Riguardo ai componenti e alle materie prime è inevitabile fare il punto sui rischi per chip e sensori (che passeranno dal 7% del valore dell’auto nel 2021 al 15,5% nel 2025, +121%) e litio. «Gran parte degli intervistati - spiega Federici - ritiene che sarebbero in grado di evitare il 60% della perdita di fatturato del 2022 se gli stessi scenari si ripetessero oggi. Molto dipenderà dagli investimenti in semiconduttori e dallo sviluppo del software in house. La carenza di semiconduttori è stata uno dei due principali eventi destabilizzanti del 2022 secondo i partecipanti al nostro report. Insieme alla maggiore adozione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas) e di guida autonoma, nonché al passaggio a ’veicoli definiti dal software’, la domanda aumenterà ulteriormente».