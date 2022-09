«Compra un albero e piantalo». Treedom corre e punta agli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il grande salto è vicino: entro l’anno Treedom sbarcherà negli Stati Uniti con la propria piattaforma digitale che permette di comprare alberi e di piantarli in vari Paesi del mondo, dal Kenya al Guatemala, dal Camerun alla Colombia, dall’Ecuador ad Haiti, controllando (e condividendo) online la crescita della pianta (geolocalizzata e fotografata) e il suo stato di salute. Un avocado in Tanzania costa 29,90 euro, per un baobab in Madagascar si spendono 69,90 euro.

Sempre quest’anno la società fiorentina, fondata nel 2010 da un gruppo di soci guidati da Federico Garcea, punta a centrare il traguardo dei 20 milioni di euro di fatturato consolidato, che significa 15 volte quello del 2018 e il 43% in più del 2021, chiuso con 14 milioni e un margine operativo lordo (ebitda) negativo per 500mila euro. Filiali di Treedom sono aperte in Germania, Francia e Regno Unito, mentre in Olanda esiste un ufficio vendite.

In 11 anni sono stati piantati quasi tre milioni di alberi nel mondo, acquistati da aziende (c’è chi li regala ai dipendenti o ai clienti, chi li utilizza per compensare le emissioni di Co2 o per fare azioni di sostenibilità) e da privati. Le aziende-clienti oggi assicurano il 70% dei ricavi e sono novemila, tra cui Enel (la prima ad aver comprato alberi Treedom nel 2012), Axa, Generali, Unicredit, Stellantis.

«Stiamo continuando a investire e ad assumere per crescere - spiega Garcea, ceo dell’azienda - e per questo l’ebitda sarà negativo anche nel 2022. Alla fine dell’anno scorso eravamo 70 persone, oggi siamo 103 a livello di gruppo, di cui 80 nella sede di Firenze». Lo sbarco in America s’annuncia come la svolta: «Abbiamo già costituito Treedom Inc. – aggiunge Garcea - e stiamo creando un team locale per portare l’innovazione della nostra piattaforma digitale su un mercato dove oggi operano Ong che piantano alberi o società che vendono crediti di carbonio».

Le risorse di Treedom in questi anni sono arrivate da investitori che hanno scommesso sul business. Nel 2017 la società ha lanciato un round da 2,2 milioni, nel 2020 ha raccolto altri 10,5 milioni. Tra gli investitori ci sono Luca Rancilio (presidente di Treedom), la famiglia Manuli, Banca Generali attraverso il fondo 8A+, Dvr Capital, Luca Colombo (country director Italia di Meta-Facebook). La maggioranza del capitale resta in mano a fondatori e dipendenti.