Comprar casa, da ristrutturare costa in media 44mila euro in meno

3' di lettura

Meglio il nuovo o il vecchio da ristrutturare? Idealista ha fatto due conti e se si guarda al portafoglio la seconda soluzione conviene di più. L'acquisto di un’abitazione da ristrutturare costa il 30% in meno di una in buono stato. Un risparmio medio di circa 44.000 euro da eventualmente destinare ai lavori di ristrutturazione, stimoalto anche dai vari bonus casa (dal bonus ristruttrurazione al nuovo superbonus 110%) che favoriscono l’acquisto di una casa da mettere a nuovo.

Con la sostanziale stabilizzazione dei prezzi del mercato immobiliare residenziale e la convenienza dei mutui, acquistare un’abitazione da ristrutturare oggi può essere un’operazione particolarmente interessante per gli acquirenti. Secondo l’ufficio studi di Idealista, comprare una casa da mettere a nuovo è il 30% più conveniente di una in buone condizioni.

Loading...

In buono stato o da ristrutturare. Quale conviene?

L’ufficio studi di Idealista ha comparato i prezzi medi degli appartamenti in condizioni ottimali rispetto a quelli da ristrutturare rilevando una differenza del 30% tra gli uni e gli altri in termini di prezzo, a parità di metratura. In pratica, il costo al metro quadro di un appartamento in buono stato è di 1.634 euro, mentre nel caso di appartamenti da ristrutturare tale importo scende a 1.140 euro di media.

Prendendo come riferimento un'abitazione standard di 90 mq, il risparmio medio ammonterebbe a 44.399 euro, un gruzzoletto cui attingere per ristrutturare casa.

IL RISPARMIO Loading...

Città per città

Entrando nel dettaglio dei mercati cittadini, il gap maggiore tra appartamenti in buone condizioni e da ristrutturare si verifica a Oristano e Avellino, dove la differenza di prezzo al metro quadro tocca il 51% tra abitazioni in ordine e quelle che necessitano di un importante aggiornamento. Seguono Caltanissetta e Chieti (entrambe 50%), quindi Rovigo, Campobasso e Gorizia al 49%.Sul lato opposto c’è la città di Siena, l’unica in cui i prezzi delle case da ristrutturare sono più alti (5%) di quelli che in buone condizioni, probabilmente per l'unicità di un mercato costituito per lo più da un patrimonio immobiliare storico.

Seguono gli appartamenti a Napoli e Caltanissetta, dove le abitazioni da ristrutturare costano solo un 6% in meno di quelli in buono stato, seguono Barletta (-7%), Lucca e Brindisi (entrambe -10%) e poi Milano e Modena (-11% in entrambi i casi), quindi Roma (-12%).

I prezzi delle case da ristrutturare più elevati si registrano a Milano (3.923 euro/mq), seguita da Venezia (3.537 euro/mq), Bolzano (3.533 euro/mq) e Firenze (3.321 euro/mq). Per questo tipo di immobili i prezzi più abbordabili in assoluto si trovano invece a Caltanissetta (399 euro), Biella (449 euro) e Teramo (537 euro), mentre sono 46 i capoluoghi italiani dove è possibile acquistare abitazioni già esistenti per meno 1.000 euro al metro quadro, dai 548 euro di Rovigo a salire fino ai 983 di Palermo.