Comprare e vendere casa, in edicola domani la guida del Sole 24 Ore

Torna in edicola quello che ormai rappresenta un appuntamento fisso per chi aspetta dal Sole 24 Ore le indicazioni per muoversi nella scelta più importante: la casa. Sarà infatti disponibile mercoledì prossimo, 27 ottobre, l’edizione 2021 di «Casa - Comprare, vendere, affittare», pubblicazione di 80 pagine dedicata a tutte le problematiche e le opportunità legate al mondo immobiliare.Venditori, acquirenti, inquilini, locatori e naturalmente operatori e mediatori possono tornare a contare su una guida che può indirizzarli dopo la tempesta pandemica.

Le novità non sono poche anche perché, proprio a causa del Covid, sono passati due anni dalla precedente edizione di questo fascicolo. Perché è stato proprio il Covid-19 a congelare il mercato, non solo nei prezzi ma anche nei comportamenti e nelle abitudini: ciascuno ricorderà il 2020 come l’anno pandemico ma ciascuno a suo modo. Le difficoltà per visitare la casa, recarsi all’agenzia immobiliare, contrattare e soprattutto confrontarsi con il calo dei valori sono un lascito pesante ma anche istruttivo: anche con il mattone possono accadere imprevisti.

Il mercato, però, è ormai in fase di ripresa, alcune regole sono cambiate e il superbonus ha mutato parecchie prospettive: le case da riqualificare portano con sé un dono inaspettato, quel 110% da sfruttare con costi limitatissimi.

In questa guida il quadro per chi si accosta alla compravendita è completo: dalla descrizione dello scenario di oggi ai primi passi nella valutazione della casa, ai rapporti con l’agenzia, alla scelta del mutuo sulla base dei tassi realmente praticai, alle agevolazioni fiscali sintetizzate in una tabella che prevede tutti i casi. E tutte le novità legate al superbonus: l’acquisto di case demolite e ricostruite con il sismabonus, l’ecobonus da sfruttare, la gestione della detrazione fiscale quando la casa passa di mano.

Corposa la parte dedicata all’affitto: 30 pagine per riallinearsi con le mutate condizioni del mercato dopo l’abbuffata degli affitti brevi, con la guida completa alla contrattualistica, alla selva oscura delle agevolazioni fiscali e ai rischi da furbetti da evitare nei rapporti proprietario-inquilino.