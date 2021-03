Compravendita e atti online, la casa fa spazio ai più giovani

Secondo i dati di Scenari Immobiliari in Italia gli addetti al mondo dei servizi superano le 300mila unità, a cui si aggiunge un indotto stimato in 139mila occupati.

La digitalizzazione accelera

«Tutti i cambiamenti del settore rispondono a un’unica parola d’ordine: digitalizzazione - dice Carlo Giordano, ad di Immobiliare.it -. Si tratta di una direzione intrapresa dal comparto da molto tempo e a cui lo scoppio della pandemia ha imposto un’ulteriore accelerazione. I risultati nel settore della casa sono ben visibili non solo per chi guarda al mercato da professionista, ma anche per chi vi si approccia per vendere, comprare o affittare un immobile». In primis, sul web gli annunci diventano più completi ed esaustivi, con materiale anche interattivo. «Molte pratiche, con l’avvento della firma digitale, si sono spostate online: dalle registrazioni dei compromessi alle pratiche d’agenzia fino allo scambio di documentazione continua - dice -. Così come webinar e chat con i clienti, agende condivise da remoto. Si tratta di novità che hanno fatto breccia nel settore e che ormai rimarranno prassi d’utilizzo».

Giordano fa sapere che in questo complesso momento storico le aperture di nuovi franchising sono state frenate e questo ha impedito, in parte, quel ricambio generazionale che avviene tradizionalmente con la formazione interna in agenzia e il passaggio a un ruolo di responsabilità in una nuova sede.

In arrivo sempre più giovani

Intanto il fermento nel mondo del proptech sta sempre più avvicinando giovani neo-laureati al mondo del real estate interamente digitale e professionisti già affermati in ruoli manageriali. «Il digital ha disegnato anche nuove figure, come quella dei Credit Advisor a distanza, che da remoto forniscono consulenze sulla scelta e la fattibilità di un mutuo - spiega Giordano -. E questo apre sicuramente molte opportunità per i più giovani. Nel nostro caso ci sono 50 posizioni aperte per queste figure in Mutuiamo, una nuova startup che ha l’obiettivo di aiutare gli utenti in cerca di un immobile ad ottenere l’accesso al credito da remoto».

Crescono anche le reti in franchising. «Nell’ultimo anno abbiamo registrato un incremento dei collaboratori pari a 946 unità - dice Luigi Sada, ad Tecnocasa franchising -, a conferma di un trend sempre in crescita». Per il 2021 sono previste 180 nuove aperture in Italia, con il potenziale inserimento di 540 nuove risorse. Nei primi due mesi di quest’anno le risorse inserite sono state 228 e in generale l’età media è scesa a 28 anni.