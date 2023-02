Comprendere i consumatori di domani: il marketing cambia mentalità

Come marketer, dobbiamo costantemente reimmaginare la nostra attività per avere più possibilità di fare breccia nel mercato. Fa parte del nostro lavoro, e per questo è fondamentale per le aziende garantire che i marketer abbiano l’opportunità di apprendere e migliorare costantemente le proprie competenze, tra cui la conoscenza di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e degli strumenti con i quali far uso dei dati in modo efficace e responsabile. Personalmente immagino che il nostro ruolo in futuro sia più vicino a quello di un general manager “poliedrico” che non a quello di uno “specialista funzionale”. Dobbiamo quindi sviluppare le nostre competenze di base per includere una conoscenza approfondita di public relations, dati, tecnologia e finanza e per essere in grado di collegare i punti che uniscono il marketing agli obiettivi di business. Sarà necessaria a mio avviso una grande “agilità di apprendimento” per stare al passo con il ritmo del cambiamento.

Il modello incentrato sul cliente e la necessità di “vedere e conoscere” il cliente a 360 gradi rimarranno punti fermi delle strategie di marketing?

Certamente. Capire come e in che modo i consumatori vogliono essere coinvolti è fondamentale per tutte le aziende. Oggi le aspettative dei consumatori nei confronti dei brand sono più alte che mai e i marchi devono avere costantemente sotto controllo il polso delle persone che servono, devono ascoltarle ed essere parte della soluzione. La nostra campagna Priceless, per esempio, ha debuttato come pubblicità televisiva 25 anni fa e da allora l’abbiamo trasformata in una piattaforma di marketing multidimensionale e multisensoriale che riflette le esigenze, i desideri e le passioni dei nostri clienti. Abbiamo inoltre evoluto le nostre strategie di marketing per assicurarci di collegare le passioni delle persone agli obiettivi aziendali, mettendo al centro delle nostre azioni elementi come la sostenibilità e l’inclusione.

Realtà virtuale e aumentata, metaverso, blockchain: quanto (e come) il consumatore del futuro sarà influenzato da queste nuove tecnologie?

A mio modo di vedere, i consumatori sono già molto influenzati da queste nuove tecnologie. L’intelligenza artificiale, l’augmented reality, la connettività 5G, il Web3 o il metaverso sono tutti elementi pronti a trasformare la vita delle persone e a portare il marketing a livelli completamente nuovi. Nei mondi virtuali, siamo in grado di essere scalabili come mai prima d’ora e con un pubblico veramente globale e diversificato. In Mastercard vediamo l’opportunità di capire ogni “ambiente” e di testare e imparare come ciascuno di essi debba essere considerato nelle strategie di coinvolgimento dei consumatori a lungo termine. E proprio perché i consumatori trascorrono sempre più tempo nei mondi virtuali, occorrerà portare in questi spazi i nostri marchi con modalità e strumenti di grande impatto. Le opportunità sono illimitate e ogni azienda dovrebbe iniziare a investire, pianificare e sperimentare ora.