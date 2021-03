Comprimere i tempi pesa su percorsi formativi e autorealizzazione

Se così fosse, dovrebbero venir-ci (il “ci” sta per tutti gli addetti ai lavori) i brividi alla schiena, dopo tutti questi anni passati da una parte ad esaltare le learning organisation e l'importanza/necessità dell'apprendimento continuo, e dall’altra a sottolineare il valore delle persone e del loro equilibrio e benessere individuale.Nel report del Capgemini Research Institute (dicembre 2020) “The future of work: from remote to hybrid” è emerso che il 63% delle organizzazioni coinvolte nell’indagine ha registrato un incremento della produttività dei dipendenti nel terzo trimestre del 2020.

Le funzioni IT e digitali guidano la classifica della produttività (68%), seguite da Servizio Clienti (60%), Vendite e Marketing (59%) e, infine, Produzione e Manufacturing, Ricerca e Sviluppo, Supply Chain, che hanno invece riportato un aumento della produttività solo del 51%. Nel medesimo report le aziende coinvolte hanno previsto per i prossimi due/tre anni un aumento complessivo della produttività del 17% e quasi il 70% delle organizzazioni ritiene che l’aumento della produttività, legato al lavoro da remoto, sia sostenibile anche una volta terminata la pandemia.

Ultimo dato: i dipendenti delle organizzazioni consultate hanno espresso preoccupazioni in merito alla possibilità di svolgere l’attività lavorativa da remoto sul lungo periodo: circa il 56% (una persona su due) teme infatti che venga loro richiesto di essere always on. Questi dati potrebbero far temere che il legittimo desiderio di una migliore produttività aziendale si possa trasformare in un impulso all’ingordigia e che l’orientamento a implementare lo smart working e modalità di lavoro ibride possano volgere verso una deriva che si focalizzi solo sul contenimento dei costi (per l’azienda) e non anche sulla soddisfazione dei bisogni dei dipendenti.

In primis legati alla necessità di trovare nuove forme di work life balance: lo stiamo vedendo e vivendo in questi ultimi mesi a causa del perdurare della pandemia e delle conseguenti, e spesso improvvise, decisioni Governative e Regionali sull’'apertura e chiusura delle scuole, che hanno un impatto talvolta devastante sulle già precarie organizzazioni famigliari. In secondo luogo, o terzo o quarto ma certo non ultimo, legati al desiderio e alla necessità di poter fruire di adeguate occasioni formative che, in un mercato in continua e veloce evoluzione, possano permettere alle persone di continuare a svolgere il proprio lavoro con efficacia e di coltivare sogni e possibilità di auto-realizzazione.

Sappiamo, per esperienza diretta e per evidenza scientifica, che è il tempo che trasforma l’apprendimento in comportamento, il sapere in saper fare, le conoscenze in metodo e approccio. E che l’apprendimento richiede confronto, talvolta conforto, metabolizzazione, superamento di resistenze e ortodossie, individuazione e sperimentazione di nuove pratiche che possono consolidarsi in nuove e più attuali abitudini.