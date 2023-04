Computer, la frenata delle consegne colpisce i big (e soprattutto Apple)

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’eccesso di scorte continua a penalizzare l’avvio d’anno dei produttori di personal computer, che nel primo trimestre dichiarano un calo delle spedizioni del 29 per cento a 56,9 milioni di unità (al di sotto del livello di inizio 2019), di pari passo con il venire meno della domanda legata al boom del lavoro a distanza proprio dell’era pandemica. Lo riferisce un report di Idc (International data corporation). Apple, in particolare, ha dichiarato un calo del 40,5 per cento nella prima frazione dell...