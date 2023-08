Computer, tablet e stampanti. La corsa per il back to school tecnologico è già iniziata

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’estate è nel vivo ma molti genitori e ragazzi sono già alle prese con il catalogo degli acquisti da fare per il ritorno a scuola, il famigerato back to school.

Un vero e proprio lavoro, condito da ragionamenti e riflessioni su cosa serva davvero e, soprattutto, come risparmiare.

Non a caso, l'ultimo report di DoveConviene, uno dei marketplace di ShopFully, sottolinea che le ricerche online sui prodotti per il back to school sono cominciate già a luglio, con un picco del +541% rispetto allo stesso periodo del 2022. I dati dell'Osservatorio DoveConviene evidenziano che l'interesse sulle categorie merceologiche legate al mondo della scuola prosegue ad agosto, con un focus sempre maggiore su strumenti tecnologici, computer, tablet e non solo.

Il primo passo è il computer. Fisso o portatile? Le prestazioni dei notebook sono oramai quelle di un desktop. Nel vasto scenario dei laptop, Apple è una garanzia. Non tutti sanno che il marchio di Cupertino dedica un'intera sezione del suo sito agli studenti. Con lo sconto Education, ci si può portare a casa un MacBook Air da 13 pollici, con processore M2, a partire da 1.249 euro, 100 euro in meno del modello per tutti e con la possibilità di ottenere una carta regalo da spendere per altri prodotti della Mela.

L'altra faccia della medaglia è, ovviamente, Windows. Un punto di approdo sicuro è il MateBook D 15 di Huawei, che si pone nel mezzo tra i modelli top di gamma e quelli economici. La configurazione con scheda AMD Ryzen 5 5500U, 8 GB di RAM e 512 GB di archiviazione SSD è già ottima per eseguire attività basilari ma anche più avanzate, come il fotoritocco e l'editing dei video, per di più con un pannello da 15,6 pollici luminoso e con una fedeltà cromatica più che soddisfacente.