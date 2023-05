Comunali 2023, campagna alla stretta finale: ecco a quali città puntano Meloni e Schlein

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrodestra punta a strappare al Pd Brescia e Ancona. Il centrosinistra punta a riconquistare le ex roccaforti rosse toscane di Siena, Massa e Pisa. Sono queste le sfide clou su cui si concentra l’attenzione dei partiti nazionali in vista delle amministrative del 14-15 maggio (domenica e lunedì prossimi).

Big in campo

Basta guardare le presenze in campagna elettorale dei big nazionali: la premier Giorgia Meloni e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini sono stati ad Ancona l’8 maggio per un incontro pubblico in piazza Roma. Per la chiusura della campagna elettorale, il palco di Ancona, con Meloni, i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, sarà replicato a Brescia per la chiusura della campagna elettorale.

Schlein e Conte, campagne parallele

Le traiettorie disegnate da Elly Schlein, segretaria Pd, e Giuseppe Conte, presidente M5S, non si sono mai incrociate in un palco comune (d’altronde sono alleati in solo 6 capoluoghi al voto su 18 in questa primavera). Per le ultime battute la segretaria Dem ha scelto la Toscana. E soprattutto Pisa e a Siena. Per il resto, nei giorni scorsi Schlein è stata a Terni e poi ad Ancona. Giuseppe Conte ha puntato su Latina, poi Pomezia per poi chiudere la campagna nella sua Puglia: Altamura, Ostuni e Brindisi.

Brescia

Il centrodestra vuole tornare a governare a Brescia dopo i dieci anni di Emilio Del Bono sindaco. Per questo punta sull’uomo forte voluto dal leader del Carroccio Matteo Salvini: Fabio Rolfi, leghista già vice sindaco sceriffo e assessore regionale, che ha compattato attorno al suo nome tutto il centrodestra

L’occasione è ghiotta, visto ne divisioni nel centrosinistra: dopo lunghe discussioni è stata candidata Laura Castelletti, che non ha la tessera del Pd ed è vicesindaco di Emilio Del Bono e assessore alla cultura. Castelletti è sostenuta anche da Italia Viva e Azione I 5 Stelle hanno messo insieme una coalizione di sinistra-sinistra, insieme al Pci (con tanto di simbolo con falce e martello) e a Unione Popolare, attorno al nome di Alessandro Lucà.