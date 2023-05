Comunali, verso i ballottaggi: ecco le sette sfide decisive per Meloni e Schlein

Terni

Sfida anomala a Terni, città governata negli ultimi cinque anni dal centrodestra con il sindaco Leonardo Latini (Lega). Il candidato di centrodestra (in quota FdI) Orlando Masselli ha ottenuto al primo turno il 35,8%. Al secondo posto a sorpresa si è piazzato Stefano Bandecchi (28,1%), patron della Ternana calcio e fondatore dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, che guida una coalizione di liste di ispirazione centrista tra cui la Alternativa popolare, movimento successore del dissolto Nuovo Centrodestra, che era nella maggioranza parlamentare che sostenne il governo Gentiloni. Per Bandecchi potrebbero votare molti degli elettori che al primo turno hanno scelto il candidato di centrosinistra (21,9%) e del M5S (10,8%).

Pisa

Pisa è una città simbolo che il centrosinistra vuole riconquistare. Il centrodestra con Michele Conti, sindaco uscente in quota Lega, per una manciata di voti non è stato riconfermato al primo turno (49,9%). Paolo Martinelli (41,1%) di centrosinistra, con Pd, M5s e Verdi-Si in coalizione ora punta al ribaltone raccogliendo i voti dell’elettorato del candidato di sinistra, Francesco “Ciccio” Auletta (6,7%), sostenuto dalla lista Una Città in Comune e da Unione Popolare. Anche se Auletta ha escluso ogni intesa formale.

Siena

Significativo il caso di Siena, anche questa città uscente di centrodestra che il Pd vuole riconquistare: Nicoletta Fabio, docente in pensione, proposta dal FdI, ha portato il centrodestra al 30,5%; Anna Ferretti, di centrosinistra, si è fermata al 28,8%. Più dei voti del candidato del M5s (Elena Boldrini, 1,5%) e delle forze del Terzo polo (che hanno corso divise restando entrambe sotto il 2%) fa gola al centrosinistra il 22,6% di Fabio Pacciani, dentista ed ex Rettore del Bruco e del Magistrato delle Contrade, sostenuto da una serie di liste civiche. Nessun apparentamento formale, però: sul dialogo con Pacciani (e soprattutto con i suoi elettori) conta anche il centrodestra, rendendo la sfida molto incerta.

Massa

A Massa, altro capoluogo toscano che il Pd punta a riconquistare, al primo turno si è posizionato in testa il sindaco uscente della Lega, Francesco Persiani (35,4%), sostenuto anche da Fi ma non da Fdi, che ha presentato un suo candidato, Marco Guidi (20%) piazzato al terzo posto. Al ballottaggio andrà il candidato del centrosinistra Enzo Romolo Ricci (29,9%). Da ricordare che a Massa il Terzo Polo si è spaccato: pur senza il proprio simbolo, Azione ha appoggiato Persiani, Italia Viva invece Ricci. Un apparentamento formale tra Persiani e FdI (che fu causa proprio della caduta anticipata di Persiani) non ci sarà, ma è scontato che gli elettori meloniani che andranno a votare, in massima parte, daranno i loro consensi al sindaco uscente. Al centrosinistra non resta che guardare al 5,4% preso dal candidato del M5S.

