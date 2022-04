Comunali, liste entro il 14 maggio. Partiti in alto mare sui candidati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la decisione del governo di fissare per il 12 giugno l’election day per amministrative e referendum, parte il conto alla rovescia per la presentazione delle liste: che andranno presentate nella finestra tra il 13 e il 14 maggio. Al voto per le comunali andranno circa 950 enti, ma il focus sarà sui 26 capoluoghi di provincia (di cui i 4 capoluoghi di Regione Genova, L’Aquila, Catanzaro e Palermo). Tuttavia per le principali città le coalizioni sono ancora in alto mare.

Il centrodestra rischia di più

A rischiare di più è il centrodestra, visto che la coalizione controlla 18 su 26 giunte uscenti nei capoluoghi di Provincia chiamati al voto (3 sindaci sono della Lega, 3 di Fratelli d’Italia, 6 di Forza Italia, 4 indipendenti di centrodestra, uno di Coraggio Italia e uno di Cambiamo). Mentre il centrosinistra controlla 5 amministrazioni uscenti (3 del Pd e 2 indipendenti di centrosinistra). Tre comuni infine vengono da giunte sostenute da Liste civiche. Ecco tutti i capoluoghi di Provincia al voto: Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo.

Genova

Il centrodestra dovrebbe presentarsi unito attorno alla riconferma del civico Marco Bucci (che cinque anni fa fu voluto fortemente da leader leghista Matteo Salvini). Bucci ha ottenuto l’endorsement anche del leader di Azione Carlo Calenda. Il centrosinistra ha visto Pd e M5S accordarsi sulla candidatura dell’avvocato Ariel Dello Strologo. Sono ancora in corso trattative per verificare l’appoggio dei renziani di Italia Viva.

Palermo

Il centrosinistra ha individuato chi proverà a prendere il posto del sindaco uscente Pd Leoluca Orlando: Franco Miceli si candida a sindaco, presidente dell’Ordine nazionale degli Architetti, che ha l’appoggio di Pd, M5S e sinistra. Ora la sfida è allargare il campo anche al centro, anche se in pista ci sono già Davide Faraone per Italia Viva e Fabrizio Ferrandelli per Azione-+Europa.

Caos totale nel centrodestra, dove la partita per Palermo si intreccia con le regionali d’autunno, con la sfida tra il governatore uscente Nello Musumeci (sostenuto da Fdi) e Gianfranco Miccichè (sostenuto da parte di Forza Italia), Nell’ordine la Lega continua a puntare su Francesco Scoma, Fratelli d’Italia è ferma su Carolina Varchi, gli autonomisti non mollano su Totò Lentini, mentre Forza Italia ha sì il nome di Francesco Cascio, ma deve prima provare a ricomporre le divisioni interne tra Miccichè e i cosiddetti dissidenti.