Comunali, 4 a 2 per il centrodestra. Schlein punta sui ballottaggi, per Meloni sfida interna sul voto di lista

Vero che in almeno 7 dei 13 capoluoghi andati al voto bisognerà attendere il ballottaggio (Ancona, Brindisi, Siena, Massa, Pisa, Vicenza, Terni) ma quel che si può dire è che al momento l'effetto Elly Schlein non si vede molto. O non si vede ancora. Ed era anche prevedibile, dal momento che in elezioni basate sulla contrapposizione tra due blocchi come sono quelle comunali a pesare nel campo del centrosinistra è il cosiddetto bipolarismo asimmetrico: centrodestra unito quasi ovunque, Pd alleato con il M5s solo in 6 capoluoghi (Pisa, Brindisi, Catania, Latina, Siracusa e Teramo) e con Azione/Italia Viva solo in 3 (Brescia, Vicenza e Ancona).



Per Schlein la vittoria di Brescia

La segretaria del Pd può comunque tirare un sospiro di sollievo a Brescia, dove l’ex assessore del sindaco uscente Emilio Del Bono, Laura Castelletti, vince al primo turno (l’unica altra città conquistata al primo turno è Teramo). Facendo così fallire il proposito di ribaltone della premier Giorgia Meloni, che proprio a Brescia non a caso aveva voluto chiudere una campagna elettorale che ha coinvolto nel complesso 598 comuni.

Le spine di Pisa e Ancona per il Pd

A parti invertite la partita di Pisa, la città di Enrico Letta che Schlein puntava a riportare “a casa” e dove ha fatto il suo comizio di chiusura: qui il centrodestra ha sfiorato di un pelo la vittoria al primo turno. Ne esce male, almeno per ora, il candidato schleiniano Paolo Martinelli, presidente provinciale delle Acli e pacifista appoggiato dal M5s ma non dai centristi del Terzo polo.

Ma soprattutto Schlein rischia di perdere una storica roccaforte come Ancona, altra città su cui aveva puntato Meloni: qui il candidato del centrodestra Daniele Silvetti va al ballottaggio partendo in vantaggio di circa cinque punti su Ida Simonella, assessora uscente della giunta di centrosinistra guidata da Valeria Mancinelli. Vero che al ballottaggio su Simonella potrebbe convergere il M5s, ma in ogni caso mai il centrodestra era arrivato a questo livello di consensi in una città considerata una storica roccaforte rossa.

Nelle città che andranno al ballottaggio il centrosinistra parte invece avanti a Siena, che quindi potrebbe essere strappata al centrodestra vittorioso a sorpresa alle scorse elezioni, e ottiene un buon piazzamento a Vicenza con Giacomo Possamai che tallona a soli due punti di distanza il sindaco uscente Francesco Rucco. «Molti comuni andranno al ballottaggio. Partivamo da una situazione in cui il centrodestra guidava i 2/3 dei comuni al voto e ora siamo a un testa a testa... ora la sfida è unire il centrosinistra al secondo turno», è il bicchiere mezzo pieno che si vede a Largo del Nazareno.