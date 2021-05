Comunali, da Racca a Milano a Maresca a Napoli il centrodestra punta sui «civici»

3' di lettura

Il vertice di lunedì 24 maggio, il primo dopo oltre tre mesi, non è bastato al centrodestra per trovare un accordo sui candidati nelle grandi città per le amministrative del prossimo autunno. L’orientamento emerso è però chiaro: si cercano candidature unitarie tra personalità fuori dal mondo politico, a partire da Roma e Milano. Per capitale uno dei nomi circolati è quello dell’avvocato amministrativista Enrico Michetti (proposto da Fdi), nel capoluogo lombardo è spuntata l’ipotesi di Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. Ma anche negli altri centri, come Torino e Napoli, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia dovrebbero sbarrare la porta a ogni ipotesi “politica”.

Roma, ipotesi Michetti

Sfumata la candidatura di Guido Bertolaso, per sfidare la sindaca uscente Virginia Raggi, l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e Carlo Calenda, Fratelli d’Italia spinge sul suo candidato: Enrico Michetti, avvocato, fondatore del portale Gazzetta amministrativa e opinionista per “Radio Radio”. Classe 1966, studio nel quartiere Prati, quando il suo nome ha preso a circolare negli scorsi giorni Michetti ha subito fatto sapere che la sua disponibilità c’è: «La cosa mi lusinga tantissimo. Ho un grande piacere di farlo, qualora venissi scelto». Il nome portato avanti invece da Forza Italia è quello dell’ex magistrato Simonetta Matone. Nel vortice di ipotesi erano spuntati anche due generali: Claudio Graziano (tra il 2015 e il 2018 Capo di Stato Maggiore della Difesa) e Giovanni Nistri (fino a gennaio 2021 comandante generale dei Carabinieri). Il primo ha smentito nettamente: «Non sono in alcun modo interessato alla competizione elettorale». Ancora prima si era parlato come possibile candidato fuori dalla politica del dirigente dell’Istituto per il credito sportivo Andrea Abodi.

A Milano Racca in nomi possibili

Venuto meno il possibile ritorno di Gabriele Albertini, tra i possibili nomi c’è quello di Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. «L’ipotesi della mia designazione, circolata a mezzo stampa, non ha alcuna concretezza - ha precisato Racca -, ma rappresenta senz’altro un riconoscimento non tanto per la mia persona, ma per le farmacie e per tutti i farmacisti della Lombardia». Ignazio La Russa, di Fratell d’Italia, rivela: Salvini «ci ha detto chiaramente che c'è un nome nuovo per Milano e fino a quando non avrà la sua piena disponibilità, non potrà sottoporlo alla valutazione di tutti gli alleati di centrodestra». Del resto lo stesso leader della Lega, parlando con i giornalisti, aveva detto: «C’è qualche primario e grande imprenditore che deve dirci se ci sta».

A Torino candidatura unitara di Damilano

A differenza di Roma, nel capoluogo piemontese la sindaca a Cinque Stelle Chaiara Apendino non si ricandiderà. E, diversamete dalla capitale, qui il centrodestra ha già trovato il suo candidato unitario: è Paolo Damilano, 49 anni, imprenditore del settore vinicolo, in campo da dicembre con la lista civica “Torino è bellissima”. La Lega lo avrebbe già voluto candidare alle precedenti elezioni per la Regione. Forza Italia ha preso tempo (inizialmente aveva puntato su Claudia Porchietto), poi è arrivato il via libera pe rle comunali di auitunno. Damilano è a capo dell’azienda di famiglia che produce Barolo ed è presidente di Film Commission Piemonte.

Napoli, il pm Catella in campo

Il sostituto procuratore generale di Napoli Catello Maresca ha già chiesto l’aspettativa per potersi candidare come sindaco alle Comunali nel capologo campano con i movimenti civici e il centrodestra. «Il candidato ideale a sindaco di Napoli» lo ha definito Matteo Salvini. Di Maresca si era occupato il Csm dopo una segnalazione del Pg di Napoli Luigi Riello per verificare se vi fossero gli estremi per l’avvio di una procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, anche alla luce delle “critiche pubbliche” rivolte da Maresca al governatore della Campania per la gestione dell’emergenza Covid. Palazzo dei marescialli aveva rchiviato il fascicolo con la motivazione secondo la quale il magistrato ha «pieno diritto di candidarsi» alle amministrative in Campania e i contatti avuti con personalità politiche (a partire da Silvio Berlusconi) per valutare la sua discesa in campo, non sono «illeciti» né tali da pregiudicare la sua «indipendenza e imparzialità». Molto critico con il pm anticamorra era stato il sindaco uscente di Napoli e ausa volta ex magistrato Luigi de Magistris: «Il danno che sta provocando Maresca in questi tempi alla magistratura è forte e rimarrà scolpito.