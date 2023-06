Comunali, sindaco uscente (Azione) riconfermato a Siracusa contro esponente centrodestra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il sindaco uscente Francesco Italia con il 55,4 per cento delle preferenze va verso la riconferma a Siracusa. È il dato che emerge a scrutinio ufficiale quasi ultimato. L’altro candidato nel ballottaggio, Ferdinando Messina, è al 44,6%. Italia, esponente di Azione, è sostenuto da cinque liste civiche, le tre del primo turno più le due di Edy Bandiera, ex candidato sindaco che al ballottaggio ha scelto di sostenerlo. Bandiera, che per correre alla carica di primo cittadino si è autosospeso da Forza Italia, è stato designato vicesindaco.

Centrodestra sconfitto a Siracusa

Ferdinando Messina, espressione della coalizione di centro destra, era sostenuto da undici liste: alle sette della coalizione si sono aggiunte la lista civica di Michele Mangiafico e le tre liste civiche che al primo turno hanno sostenuto l’ex sindaco Giancarlo Garozzo. A Siracusa il dato definitivo dell’affluenza è stato del 38,74 per cento: hanno votato in tutto 39mila 571 persone. Al ballottaggio del 2018 i votanti erano stati il 34,07 per cento. Al primo turno l’affluenza era di 56mila 203 votanti, pari al 55,02 per cento.

Italia: Siracusa ha scelto la continuità



«È stato un risultato netto, sono state importante tante cose per raggiungerlo. Il desiderio della città è dare continuità all’amministrazione che con tutte le difficoltà ha portato a termine cose storiche per la città, a portare la città ad un livello di notorietà e su questa base noi continuiamo». Sono le prime parole del sindaco Francesco Italia, confermato alla guida di Siracusa, giunto in piazza della Repubblica dove il neo sindaco accolto da un boato sta festeggiando la sua rielezione. Il dato ufficiale, al momento di 120 sezioni su 123, è Francesco Italia al 55,4% e Ferdinando Messina al 44,6%.

Messina: Siracusa ha scelto, ne prendiamo atto

Il candidato di centrodestra ha ammesso la sconfitta. «Noi abbiamo proposto una alternativa alla città che ha scelto in maniera diversa ritenendo che amministrazione Italia dovesse proseguire in questo percorso amministrativo. Ne prendiamo atto. Noi abbiamo messo la nostra passione e il nostro entusiasmo. Abbiamo scritto un’offerta diversa che abbiamo ampliato grazie all’adesione di alcune liste civiche. Abbiamo esteso la possibilità di poter discutere di temi e problemi». Così Ferdinando Messina, candidato della coalizione di centro destra, sconfitto al ballottaggio dal sindaco uscente a Siracusa, Francesco Italia.

Ballottaggi Sicilia: al voto solo il 40,84% degli elettori

Da registrare l’affluenza in calo nei quattro comuni della Sicilia dove ieri e oggi si è votato per i ballottaggi delle elezioni amministrative (Siracusa, Piazza Armerina, Acireale e Aci Sant’Antonio). Alla chiusura definitiva dei seggi, alle ore 15, ha votato il 40,84% degli aventi diritto, con una flessione del 18,76% rispetto alle precedenti consultazioni in cui si era registrata un’affluenza del 58,61%.