Comunali: Taranto, sfida tra campo largo del centrosinistra e laboratorio del centrodestra

L'idea di un cartello alternativo a Melucci è nata a Taranto attraverso lo stesso Musillo, il presidente della Provincia, Giovanni Gugliotti, e il consigliere regionale Puglia, Massimiliano Stellato, che in Regione è rimasto col centrosinistra e con la maggioranza del governatore Michele Emiliano ma a Taranto sta col centrodestra. Il varo dell'alleanza civici-centrodestra è avvenuto a febbraio a Roma con i coordinatori regionali pugliesi (e parlamentari) di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.

In quanto ai candidati sindaco dei principali schieramenti, Melucci propone un piano in continuità col lavoro fatto, puntando sul rilancio in chiave turistica, di nuova economia, cultura, ripresa della città vecchia e grandi infrastrutture come le linee bus elettriche veloci. Musillo propone la ricucitura della città tra centro e periferie, il miglioramento delle aree periferiche, pari opportunità in termini di servizi per tutti i cittadini indipendentemente dal quartiere di residenza, una nuova gestione dei rifiuti.

Battista e Abbate, invece, puntano molto sulla chiusura delle fonti inquinanti in relazione all'ex Ilva. Tema caldo dello scontro tra Melucci e Musillo, è il ruolo del governatore Emiliano su Taranto.

Per Melucci, il rapporto con la Regione è fondamentale. Per Musillo, il governatore condiziona e detta le scelte sulla città. E sulla fabbrica dell'acciaio sia Melucci che Musillo dicono si alla decarbonizzazione della produzione (Musillo, però, la riteneva inizialmente solo uno slogan). Melucci chiede che la decarbonizzazione sia inserita in un accordo di programma col Governo che affronti sostenibilitá, valutazione di impatto ambientale e sanitario, occupazione, bonifiche, nuovi rapporti tra azienda e città. Musillo chiede la certezza dei fondi sulla decarbonizzazione.