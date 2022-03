Comuni, associazioni, numeri verdi: cosa fare per ospitare i profughi dall'Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Associazioni, comuni, gruppi di volontari. Ecco a chi rivolgersi se si vuole accogliere donne, bambini e quanti fuggono dalla guerra in Ucraina. All'8 marzo 2022 risultavano giunti nel territorio nazionale circa 24mila persone. Oltre il 90 per cento è costituito da donne e bambini. Oltre alle strutture del circuito dell’accoglienza statale e comunale (8mila posti in tutto) e degli hotel, si aggiungeranno le case confiscate ad organizzazioni criminali. Ma i profughi potranno essere ospitati anche da privati cittadini che mettono a diposizione stanze o case.

A Milano mobilitata la Caritas ambrosiana

Alla Caritas Ambrosiana, per la regione Lombardia, ad esempio si può comunicare la propria disponibilità mentre il consolato ucraino ha attivato una struttura per accogliere le adesioni. Il tutto di concerto con comune e prefettura. Le informazioni da fornire riguardano il tipo di struttura da mettere a disposizione, l’ubicazione, il periodo, il numero di posti letto.

A Roma una task force per l’accoglienza

A Roma il Campidoglio, dopo avere dato il via alla task force capitolina, e al numero verde per l’emergenza Ucraina (800 93 88 73), ha attivato l’iter informativo e di richiesta per accogliere le persone che stanno scappando dalla guerra. Molte le mail e le telefonate arrivate nella sede dei volontari, proprio per offrire ospitalità: «Abbiamo raccolto le richieste dei cittadini per l’accoglienza dei nuclei familiari», spiegano dalla task force. Sono circa già 300 le richieste. I volontari stanno quindi richiamando i romani che hanno fatto richiesta per verificare le specifiche: «Per quanti mesi, com’e disposta la casa, quante le persone che possono ospitare». Gli operatori ora procedono anche avvertendo le famiglie ucraine con le varie soluzioni «una sorta di accompagnamento per alla sistemazione», sottolineano.

Ufficio dedicato all’affido

Sembrerebbero molte le richieste fatte per accogliere i bambini e i giovani arrivati da soli nel nostro Paese: «Trattandosi di minori ovviamente bisogna seguire un iter più approfondito e controllato», spiegano. Per avere informazioni maggiori Roma Capitale ha quindi deciso di avviare un ufficio dedicato all’affido: coppie o singoli, infatti, posso ospitare i ragazzi e i bambini che stanno arrivando senza la famiglia, ma per fare questo bisogna seguire dei passaggi: chiamare l’ufficio al numero di cellulare 348 345 04 38, attivo dalle 9 di mattina fino alle 13, per avere tutte le informazioni. Un percorso che sicuramente riguarderà le dovute verifiche, con psicologi e assistenti sociali, sia a tutela dei minori ma anche per le stesse persone che si sono offerte di ospitarli. Dopo i colloqui con gli operatori del comune sarà quindi possibile entrare nelle liste di affido.

Dalla task force, voluta e predisposta dall’assessora alle politiche sociali Barbara Funari e dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sottolineano che stanno “incontrando le associazioni che si occupano di affidi, inserite nell’albo comunale” proprio per farsi aiutare nella individuazione “delle migliori sistemazioni da dare sia alle donne che ai bambini”.