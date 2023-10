Comuni, assunzioni in corso ma boom di dimissioni (+89%)

Fuga dagli uffici

Ma le uscite corrono di più. E il saldo resta negativo, segnando una flessione sia nel 2021, quando i dipendenti scendono a 343.269, sia quest’anno, quando la stima più aggiornata parla di 339.357 persone a giugno (-1,1% sul 2021).

Certo, non è più la caduta diventata abituale negli anni scorsi, che ha prodotto un taglio del 29,2% dagli oltre 479mila dipendenti del 2007 fino ai livelli attuali. Ma non è nemmeno la risalita netta indispensabile per realizzare davvero il Pnrr oltre che per tenere il passo di una domanda di servizi locali “ordinari” in crescita costante.

A pesare è l’eredità strutturale prodotta dalla lunga epoca del turn over al lumicino, che ha fossilizzato gli organici al punto che oggi il 21,2% dei dipendenti a tempo indeterminato ha più di 60 anni e gli over 50 sono il 65 per cento.

Emorragia di dimissioni

Ma l’emorragia è moltiplicata dalle dimissioni, che fra 2015 e 2021 sono raddoppiate fino ad arrivare a 14.548 nell’ultimo anno censito (+89% in sei anni). È questa la variabile più nuova, e preoccupante, sulle prospettive degli organici locali. L’onda delle uscite volontarie misura in termini efficaci il deficit di attrattività del posto pubblico, più pesante proprio nei Comuni per la regola inversa che guida i salari pubblici riducendone gli importi proprio nei settori a più diretto contatto con le esigenze di cittadini e territori.

L’unione di pensionamenti in crescita e dimissioni in volata avrebbe bisogno di un’enorme immissione di risorse per moltiplicare gli ingressi e stabilizzarli con prospettive economiche più invitanti. Ma i bilanci locali hanno già imboccato la strada verso una sclerotizzazione dovuta al fatto che il peso complessivo dei costi del personale si è comunque gonfiato con i rinnovi contrattuali e con la moltiplicazione di incarichi e rapporti a termine per il Pnrr, mentre il livello delle entrate fiscali ha raggiunto il massimo ormai da tempo, e rischiano di rendere presto obsoleti i parametri finanziari, fondati sul rapporto fra costi per stipendi ed entrate stabili, calcolati nel 2019 per misurare i gradi di «sostenibilità» della spesa e i conseguenti spazi per le assunzioni. Perché con entrate fisse e costi in crescita molti enti scenderanno di classe, e si vedranno quindi ridurre i margini per i nuovi ingressi.