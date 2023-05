Comuni, nella delega autonomia di entrata e tregue fiscali locali

Per il resto la bozza declina in chiave locale le principali parole d’ordine della “riforma Leo” presentata dal governo per il fisco erariale. Tra questi c’è la semplificazione delle procedure, l’accesso all’interoperabilità delle banche dati, la revisione del sistema sanzionatorio, «con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie». Non manca poi l’idea di cancellare anche su questo terreno le cosiddette microtasse, cioè i prelievi nei quali i costi di gestione rischiano di pesare più degli incassi ultraleggeri. Per i comuni questo tipo di riordino si eserciterà in particolare sul terreno delle microimposte patrimoniali, nelle voci sopravvissute all’ultima riforma sfociata nel nuovo canone unico.

Il testo, si diceva, è ancora in fase di limatura ma dopo gli ultimi confronti con le regioni, l’intesa potrebbe essere vicina. Se ne riparlerà in conferenza unificata mercoledì prossimo, cioè alla vigilia del termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Finanze alla Camera che non a caso è stato fissato a giovedì 25 maggio.

